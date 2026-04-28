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CRIME

MG: preso homem que revendia drogas para colegas de trabalho em abatedouro

Suspeito foi encontrado com cinco tabletes de maconha prensada e um papelote de cocaína

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Izabella Caixeta
Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o
28/04/2026 12:30

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PMMG prende suspeito de comprar drogas para revender para colegas de trabalho em abatedouro de frangos no Oeste de Minas
PMMG prende suspeito de comprar drogas para revender para colegas de trabalho em abatedouro de frangos no Oeste de Minas crédito: Divulgação/PMMG

Um homem de 29 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas em São Sebastião do Oeste (MG), Região Oeste do estado, na noite dessa segunda-feira (27/4). Um segundo suspeito, que pilotava uma moto Honda preta, está foragido.

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Segundo boletim de ocorrência, dois policiais militares estavam fazendo patrulhamento quando avistaram um homem recebendo um invólucro de um motociclista em um bar conhecido como ponto de venda de drogas. Ao perceber a presença da polícia, o motociclista fugiu em alta velocidade.

O homem que recebeu o objeto seguiu na direção contrária e jogou o pacote no chão próximo a um carro estacionado. Os militares abordaram o suspeito, que admitiu comprar drogas para revender para colegas de trabalho em um abatedouro de frangos. Ele foi preso em flagrante. 

Foram apreendidos cinco tabletes de maconha prensada, um papelote de cocaína e um aparelho celular. 

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O suspeito, que já cumpriu pena de cinco anos por roubo no Distrito Federal, confirmou a identidade do motociclista, que ainda não foi localizado. 

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