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Acidente grave em Diamantina: prefeitura pede doação de sangue para vítimas

Ônibus com trabalhadores rurais tombou na MGC-367; bombeiros contablizam um óbito, 14 pessoas com ferimentos graves e 25 com lesões leves

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
10/05/2026 08:22

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Foram contabilizadas 40 vítimas no acidente
Foram contabilizadas 40 vítimas no acidente com o ônibus que tombou na MGC-367, em Diamantina, no Vale do Jequitinhonha, na noite desse sábado (9/5) crédito: CBMMG

A Prefeitura de Diamantina, no Vale do Jequitinhonha, informou que o centro especializado em coleta de sangue para transfusões está aberto excepcionalmente neste domingo (10/5) para receber doações para as vítimas que estavam no ônibus que tombou na MGC-367, no mesmo município, na noite desse sábado (9/5).

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Segundo o Executivo, o Hemocentro Regional vai funcionar das 8h às 12h para recebimento de doações de sangue em prol das vítimas. A unidade fica localizada no Centro de Diamantina. A prefeitura ainda informou que os feridos foram encaminhados às casas de saúde da cidade e os atendimentos gerais à população também seguem normalmente. 

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), foram registradas 40 vítimas, sendo um óbito no local, 14 pessoas com ferimentos graves ou moderados e 25 com lesões leves. 

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O acidente ocorreu na altura do Km 570, no trecho conhecido como Serra do Gombô, em Diamantina. Segundo relato das vítimas, o coletivo retornava de Unaí, no Norte de Minas, para Itamarandiba, no Vale do Jequitinhonha. À bordo estavam trabalhadores rurais. Segundo a prefeitura municipal, tratava-se de jovens acima de 18 anos.

Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram o ônibus tombado às margens da rodovia e havia vítimas no interior e fora do veículo. O Sistema de Comando de Operações (SCO) dos militares foi implantado para atender as pessoas, ao mesmo tempo que realizavam a estabilização do coletivo e o encaminhamento das vítimas, inicialmente, ao Pronto Atendimento Santa Isabel, em Diamantina.

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A vítima que morreu, ainda não foi identificada, e estava presa sob a estrutura do ônibus. No resgate, os militares já a encontraram sem sinais vitais. A Guarda Municipal e Polícia Civil foram acionadas.

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A MG-367 permaneceu totalmente interditada durante os trabalhos até a remoção do veículo e, neste momento, já foi liberada. A Polícia Civil apura as causas e circunstâncias do acidente.

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