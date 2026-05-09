MG: jovem mata cunhado para defender irmã grávida e mãe de agressões

Um jovem de 19 anos foi preso após matar o cunhado, de 43, com um mata-leão, em Leopoldina (MG), na Zona da Mata, na manhã deste sábado (9/5). De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), ele contou que aplicou o golpe para defender a irmã, de 24 anos e grávida de 7 meses, e a mãe, de 44, que estavam sendo agredidas pelo homem.

Quando a PMMG chegou ao local dos fatos, no Bairro Bela Vista, o jovem relatou que o cunhado estava sob efeito de drogas e álcool e estava agredindo as mulheres. Ele confessou que aplicou o mata-leão, mas que não tinha a intenção de matar o homem. Segundo o jovem, ele pediu diversas vezes para o cunhado parar as agressões e parar de resistir.

De acordo com o boletim de ocorrência, o jovem imobilizou o homem e amarrou os tornozelos dele. Em seguida, percebeu que o cunhado não estava se mexendo e entrou em desespero. Conforme ele e irmã relataram à Polícia Militar, o homem era violento e já havia agredido as duas mulheres outras vezes. Segundo ela, as agressões se agravavam com o uso de álcool e drogas.

Testemunhas disseram à PMMG que viram uma das mulheres dar uma paulada no homem durante a briga, mas elas e o jovem negaram.

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De acordo com a corporação, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou o óbito do homem no local. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) foi à residência. O jovem, a irmã e a mãe foram conduzidos ao atendimento hospitalar. Foi dada voz de prisão a ele.