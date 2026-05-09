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ZONA DA MATA

MG: jovem mata cunhado para defender irmã grávida e mãe de agressões

Preso, ele contou que aplicou um mata-leão na vítima com a intenção de imobilizá-lo durante a confusão

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Laura Scardua
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
09/05/2026 22:43

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Um jovem, de 19 anos, foi preso após matar o cunhado, de 43, com um mata-leão em Leopoldina, na Zona da Mata mineira
De acordo com o boletim de ocorrência, o jovem imobilizou o homem e amarrou os tornozelos dele crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

Um jovem de 19 anos foi preso após matar o cunhado, de 43, com um mata-leão, em Leopoldina (MG), na Zona da Mata, na manhã deste sábado (9/5). De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), ele contou que aplicou o golpe para defender a irmã, de 24 anos e grávida de 7 meses, e a mãe, de 44, que estavam sendo agredidas pelo homem. 

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Quando a PMMG chegou ao local dos fatos, no Bairro Bela Vista, o jovem relatou que o cunhado estava sob efeito de drogas e álcool e estava agredindo as mulheres. Ele confessou que aplicou o mata-leão, mas que não tinha a intenção de matar o homem. Segundo o jovem, ele pediu diversas vezes para o cunhado parar as agressões e parar de resistir. 

De acordo com o boletim de ocorrência, o jovem imobilizou o homem e amarrou os tornozelos dele. Em seguida, percebeu que o cunhado não estava se mexendo e entrou em desespero. Conforme ele e irmã relataram à Polícia Militar, o homem era violento e já havia agredido as duas mulheres outras vezes. Segundo ela, as agressões se agravavam com o uso de álcool e drogas. 

Testemunhas disseram à PMMG que viram uma das mulheres dar uma paulada no homem durante a briga, mas elas e o jovem negaram. 

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De acordo com a corporação, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou o óbito do homem no local. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) foi à residência. O jovem, a irmã e a mãe foram conduzidos ao atendimento hospitalar. Foi dada voz de prisão a ele. 

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