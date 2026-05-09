MGC-367: ônibus com trabalhadores capota e pega fogo

Um ônibus que transportava cerca de 40 trabalhadores capotou e pegou fogo na MGC-367, em Diamantina (MG), Região Central, na noite deste sábado (9/5). Até as 22h40, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) confirmou uma morte, quatro em estado grave e 13 vítimas com ferimentos leves ou moderados.

Informações preliminares do Corpo de Bombeiros dão conta que os passageiros são trabalhadores da colheita de milho e o ônibus seguia de Unaí para Itamarandiba. A corporação informou que o acidente ocorreu na Serra do Gombô, sentido Capelinha.

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A corporação informou que há 20 bombeiros empenhados na ocorrência, além da Guarda Municipal e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).