Dia das Mães: confira a previsão do tempo para BH

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Neste domingo (10/5), quando é comemorado o Dia das Mães, Belo Horizonte deve prevalecer com a condição de céu claro a parcialmente nublado. A temperatura mínima foi de 16,4ºC, na Região Oeste, onde a sensação térmica chegou a 13,2ºC às 6h.

Segundo a Defesa Civil, os termômetros devem chegar a máxima de 29ºC, com umidade relativa do ar em torno de 40%, no período da tarde.

A princípio, não há expectativa de chuva na capital mineira. No entanto, vale lembrar que, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), entre o fim da tarde e noite de hoje, uma frente avança sobre Minas Gerais, mantendo condições favoráveis para chuva rápida e isolada no Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Sul do estado.

Nesta segunda-feira (11/5), a fase mais ativa para chuva se desloca sobre o oceano, mantendo o tempo nublado com chuvisco ou chuva fraca restrita ao Sul, Campo das Vertentes, Zona da Mata, Vale do Rio Doce e Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Junto a isso, a massa de ar frio, transportada pela alta pressão pós-frontal na retaguarda da frente fria, já provoca declínio de temperatura no Oeste e Centro-Sul do estado. Em BH, por exemplo, o declínio nas temperaturas deve ser da ordem de 3ºC a 5ºC.

Confira as temperaturas mínimas registradas por regional

Barreiro: 18,4ºC às 6h30

Centro-Sul: 17ºC às 6h20

Oeste: 16,4ºC às 6h

Pampulha: 17ºC às 6h

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Venda Nova: 16,7ºC às 6h35