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ATENÇÃO, MORADORES!

Alerta: BH pode ter mais de 70% da chuva esperada no mês em um dia

Belo Horizonte pode enfrentar 20 milímetros (mm) de chuva até a manhã de terça-feira (5/5), o que representa mais de 70% do esperado para todo o mês de maio

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
04/05/2026 08:38 - atualizado em 04/05/2026 11:40

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BH pode registrar chuva com raios e rajadas de vento nesta terça-feira (15)
BH pode enfrentar chuva nesta segunda-feira (4/5) crédito: Edésio Ferreira/EM/DA Press

Em meio a estação seca, Belo Horizonte está sob alerta de chuva nesta segunda-feira (4/5). A Defesa Civil municipal emitiu um comunicado válido até as 8h de terça-feira (5/5).

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De acordo com a Defesa Civil de BH, as precipitações podem chegar a 20 mm. Apesar de não representar uma chuva forte, o volume de água pode representar 71% da média climatológica de maio.

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Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a climatologia mensal de chuva para Belo Horizonte é de apenas 28,1 milímetros (mm). Porém, até o quarto dia deste mês não teve precipitação.

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) estima que uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20 milímetros, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.

O que fazer em caso de chuva?

O órgão municipal recomenda que, em caso de chuva forte, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.

Recomendações

  • Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
  • Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
  • Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
  • Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
  • Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Previsão do tempo

Belo Horizonte registrou 15,1°C na manhã desta segunda-feira (4/5), com sensação térmica de -1,5°C, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Os termômetros registraram a baixa temperatura na estação Cercadinho, na Região Oeste, onde é mais frio. Nesta segunda-feira, a Região Barreiro registrou 15,8°C, às 6h35.

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Segundo a Defesa Civil de BH, o dia será de céu nublado com chuva isolada. A máxima pode chegar a 26°C e a umidade relativa do ar mínima fica em torno de 50%, à tarde.

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