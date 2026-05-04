Frio em BH: sensação térmica é negativa nesta segunda; veja os detalhes

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O mês de maio marca o início da estação seca em Minas Gerais, que enfrenta manhãs mais frias. Em Belo Horizonte, a manhã começou gelada nesta segunda-feira (4/5), com sensação térmica negativa. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima foi de 15,1°C, com sensação de -1,5°C, às 5h.

Os termômetros registraram a baixa temperatura na estação Cercadinho, na Região Oeste, onde é mais frio. Nesta segunda-feira, a Região Barreiro registrou 15,8°C, às 6h35.

Segundo a Defesa Civil de BH, o dia será de céu nublado com chuva isolada. A máxima pode chegar a 26°C e a umidade relativa do ar mínima fica em torno de 50%, à tarde.

Temperaturas mínimas registradas por regional

Barreiro: 15,8°C, às 6h35.

Centro-Sul: 16,9°C, às 2h50.

Oeste: 15,1°C, com sensação térmica de -1,2°C, às 6h.

Pampulha: 18,5°C, com sensação térmica de 19,7°C, às 6h.

Venda Nova: 18,0°C, às 6h35.

Por que faz tanto frio na estação Cercadinho?

A Estação Ecológica do Cercadinho é uma unidade de conservação ambiental localizada na região mais elevada de Belo Horizonte. O local apresenta altitudes que variam entre 936 e 1.276 metros (m), com média de 1.109m.

Essa condição dá ao local um clima mais ameno em comparação a áreas mais baixas da cidade. Em razão da posição topográfica, a estação também registra os ventos mais intensos de BH.

Como se cuidar no frio?

Hidrate-se;

Evite banhos com água quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;

Realize atividades físicas utilizando agasalho;

Em ambientes fechados e com aglomeração de pessoas, mantenha as janelas abertas para ventilação. Isso pode evitar propagação de doenças típicas desta época do ano;

Procure um especialista em caso de problemas respiratórios.

Como fica o tempo em Minas?

Conforme a previsão do Inmet, o dia será de céu claro a parcialmente nublado em Minas Gerais. Há possibilidade de chuva isolada no Rio Doce e no Mucuri. A temperatura máxima deve chegar a 34°C e a mínima foi de 10,3°C, às 7h, em Monte Verde (MG), distrito de Camanducaia, no Sul do estado.

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Previsão para maio

Segundo o Inmet, o mês de maio é caracterizado pela pouca nebulosidade e grande amplitude térmica com manhãs frias e tardes mais quentes. Além disso, maio marca o início da estação seca em Minas Gerais, e a umidade relativa do ar tende a ficar mais baixa. Os índices podem ficar abaixo dos 20%.