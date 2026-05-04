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PREVISÃO DO TEMPO

Frio em BH: sensação térmica é negativa nesta segunda; veja os detalhes

Belo Horizonte registra baixa temperatura nesta segunda-feira (4/5); veja a previsão completa e como se cuidar nos dias frios

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
04/05/2026 07:52 - atualizado em 04/05/2026 07:52

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BH registra dia mais frio do ano
A umidade relativa do ar mínima fica em torno de 50%, na tarde desta segunda crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

O mês de maio marca o início da estação seca em Minas Gerais, que enfrenta manhãs mais frias. Em Belo Horizonte, a manhã começou gelada nesta segunda-feira (4/5), com sensação térmica negativa. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima foi de 15,1°C, com sensação de -1,5°C, às 5h.

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Os termômetros registraram a baixa temperatura na estação Cercadinho, na Região Oeste, onde é mais frio. Nesta segunda-feira, a Região Barreiro registrou 15,8°C, às 6h35.

Segundo a Defesa Civil de BH, o dia será de céu nublado com chuva isolada. A máxima pode chegar a 26°C e a umidade relativa do ar mínima fica em torno de 50%, à tarde.

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Temperaturas mínimas registradas por regional

  • Barreiro: 15,8°C, às 6h35.
  • Centro-Sul: 16,9°C, às 2h50.
  • Oeste: 15,1°C, com sensação térmica de -1,2°C, às 6h.
  • Pampulha: 18,5°C, com sensação térmica de 19,7°C, às 6h.
  • Venda Nova: 18,0°C, às 6h35.

Por que faz tanto frio na estação Cercadinho?

A Estação Ecológica do Cercadinho é uma unidade de conservação ambiental localizada na região mais elevada de Belo Horizonte. O local apresenta altitudes que variam entre 936 e 1.276 metros (m), com média de 1.109m.

Essa condição dá ao local um clima mais ameno em comparação a áreas mais baixas da cidade. Em razão da posição topográfica, a estação também registra os ventos mais intensos de BH.

Como se cuidar no frio?

  • Hidrate-se;
  • Evite banhos com água quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;
  • Realize atividades físicas utilizando agasalho;
  • Em ambientes fechados e com aglomeração de pessoas, mantenha as janelas abertas para ventilação. Isso pode evitar propagação de doenças típicas desta época do ano;
  • Procure um especialista em caso de problemas respiratórios.

Como fica o tempo em Minas?

Conforme a previsão do Inmet, o dia será de céu claro a parcialmente nublado em Minas Gerais. Há possibilidade de chuva isolada no Rio Doce e no Mucuri. A temperatura máxima deve chegar a 34°C e a mínima foi de 10,3°C, às 7h, em Monte Verde (MG), distrito de Camanducaia, no Sul do estado.

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Previsão para maio

Segundo o Inmet, o mês de maio é caracterizado pela pouca nebulosidade e grande amplitude térmica com manhãs frias e tardes mais quentes. Além disso, maio marca o início da estação seca em Minas Gerais, e a umidade relativa do ar tende a ficar mais baixa. Os índices podem ficar abaixo dos 20%.

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