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BH: mais de 1,5 milhão de uniformes de inverno são entregues a estudantes

Alunos de 580 unidades de ensino foram beneficiados. Entrega começou no início do ano letivo com as peças de verão

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Repórter
30/04/2026 16:07

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PBH conclui entrega de uniformes de inverno para estudantes da rede municipal
PBH conclui entrega de uniformes de inverno para estudantes da rede municipal crédito: Fabiano Domingues/PBH

A entrega dos uniformes de inverno para estudantes da rede municipal de educação de Belo Horizonte foi concluída nesta quinta-feira (30/4). Segundo a prefeitura, mais de 180 mil alunos foram beneficiados. 

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A distribuição dos kits teve início no começo do ano letivo, com os uniformes de verão, e foi finalizada neste mês, com a entrega das peças de frio, para assegurar o conforto nos períodos de temperaturas mais baixas.

Conforme o Executivo, cerca de 1,5 milhão de peças de uniformes foram distribuídas aos alunos de 580 escolas da rede municipal. Na última etapa foram entregues calças e jaquetas.

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Os itens completam a coleção escolar, que também inclui camisa de manga curta, bermuda e short-saia. De acordo com a PBH, as peças acompanham as variações de cada etapa de ensino e a faixa etária dos estudantes.

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A distribuição das peças foi realizada diretamente pelas escolas, conforme a organização de cada unidade. A Secretaria Municipal de Educação destacou que a medida busca garantir melhores condições da permanência dos alunos nas atividades escolares. 

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