Dupla é presa em MG por aplicar golpes em idosos vestindo uniforme do IBGE

Um homem de 26 anos e uma mulher de 19 foram presos nessa quarta-feira (7 de maio), em Patrocínio, no Alto Paranaíba, suspeitos de aplicar golpes em idosos. Segundo a Polícia Militar, eles usavam crachás e roupas com identificação visual do IBGE para ganhar a confiança das vítimas e obter dados pessoais.

A dupla já era monitorada pela polícia por causa da suspeita de envolvimento deles em crimes semelhantes em outras cidades de Minas Gerais. Eles foram localizados após cruzamento de informações de ocorrências e trabalho de inteligência.

De acordo com a PM, os suspeitos abordavam idosos em suas residências alegando realizar uma suposta atualização cadastral ou coleta de dados do Censo. Durante a visita, fotografavam os rostos das vítimas e solicitavam dados pessoais. Com essas informações, abriam contas bancárias digitais, contratavam empréstimos e realizavam transações financeiras indevidas.

Em Patrocínio, três vítimas foram identificadas. Uma idosa de 64 anos teve prejuízo de R$ 22.751,97, incluindo transações via Pix de R$ 7.400. Um idoso de 76 anos teve três empréstimos contratados em seu nome, somando R$ 3.847. Outra idosa sofreu prejuízos ainda em apuração.

Em outras cidades, como Varginha, Lavras e Três Pontas, também houve registros de golpes com grandes perdas financeiras. Só em Varginha, três idosas perderam mais de R$ 90 mil. Em Lavras, uma idosa teve seis empréstimos em seu nome. Em Três Pontas, uma mulher teve a conta usada para empréstimos, Pix e emissão de cartões.

Até o momento, o prejuízo total já confirmado ultrapassa R$ 124 mil, e o valor pode aumentar com a identificação de novas vítimas.

Como se proteger

A Polícia Militar orienta a população, especialmente os idosos, a não fornecer dados pessoais nem permitir fotografias durante visitas de desconhecidos, mesmo que estejam uniformizados. Em caso de dúvida, a recomendação é acionar imediatamente a PM pelo telefone 190.

Quem foi vítima do golpe e ainda não registrou ocorrência deve procurar a unidade policial mais próxima o quanto antes. A denúncia contribui com as investigações e pode evitar novos prejuízos, segundo a polícia.