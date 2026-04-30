Dia do Trabalhador em BH: Veja o que abre e o que fecha no feriado

O feriado do Dia do Trabalhador, que ocorre nesta sexta-feira (1°/5) vai alterar o funcionamentos dos órgãos públicos e dos shoppings Multiplan em Belo Horizonte. A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) divulgou hoje as alterações nos horários de funcionamento da capital.

Confira o que abre e o que fecha:

Saúde

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Hospital Metropolitano Odilon Behrens, Central de Internação, SAMU, Serviço de urgência Psiquiátrica Noturno, Centros de Referência em Saúde Mental e laboratórios das UPAs: funcionam normalmente 24h



Centro de Referência em Imunobiológicos Especiais: funciona das 8h às 18h

Centros de Saúde, Serviço de Atenção à Saúde do Viajante, Central de Atendimento a Liminares, Centros de Esterilização de Cães e Gatos, Laboratórios regionais e Central, Centros de Referência a Saúde do Trabalhador, Centro de Controle de Zoonoses, Laboratórios de Zoonoses, Academias da Cidade, Centros de Convivência, Centros de Especialidades Médicas, o Centro de Treinamento e Referência, os Centros de Testagem e Aconselhamento, as Unidades de Referência Secundária, Centro Municipal de Diagnóstico por Imagem, o Centro Municipal de Oftalmologia, os Centros de Reabilitação e os Centros de Especialidades Odontológicas, Teleconsultas: não funcionam

Direitos de cidadania

Conselho Tutelar (Rua Rio de Janeiro, 1187 - 8º andar - Centro) (31) 3277-1912

Funciona normalmente, em regime de Plantão Centralizado. Atendimento 24h.

Centro de Referência das Juventudes – CRJ (Rua Guaicurus, 50 - Centro)

Não funciona.

Centro de Referência da Pessoa Idosa – CRPI (Rua Perdizes, 336 – Caiçara)

Não funciona.

Centro de Referência da Pessoa Idosa – CRPI (Rua Santa Matilde, 325 – Dom Cabral)

Não funciona.

Centro de Referência LGBT – CRLGBT (Rua Curitiba, 481 – Centro)

Não funciona.

Centro Especializado de Atendimento à Mulher – Benvinda (Rua Hermilo Alves, 34 – Santa Tereza)

Não funciona.

Defesa Civil

Funcionamento normal, todos os dias, 24 horas por dia, inclusive aos domingos e feriados. Os telefones de contato são: 199 e o 3277-8864.

Trânsito e transporte

O transporte coletivo vai operar no dia 1º com quadro de horário de feriado.

Limpeza Urbana

Não haverá serviços de limpeza urbana.

Segurança Alimentar

Banco de Alimentos (Rua Tuiuti, 888 – Padre Eustáquio)

Não funcionará no dia 1º de maio.

Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional Mercado da Lagoinha - CRESAN

Não funcionará no dia 1º de maio

Mercado Distrital do Bairro São Paulo - MDBSP (Rua Maria Pietra Machado, 125 – São Paulo)

Funcionará no dia 1º de maio, das 7h às 18h.

Central de Abastecimento da Agricultura Familiar e Urbana - CAFA (Rua Tuiuti, 888 – Padre Eustáquio)

Não funcionará no dia 1º de maio.

Direto da Roça

Funcionamento facultativo no dia 1° de maio.

MDPE - Mercado Distrital do Padre Eustáquio (Rua Pará de Minas, 821 – Padre Eustáquio)

Funcionará normalmente no dia 1° de maio, das 17h às 22h.

Feira de Orgânicos

Funcionamento facultativo no dia 1° de maio.

Feiras Livres

Funcionamento facultativo no dia 1° de maio.

Feira da Agricultura Urbana e Pontos Regionais

Não funcionará no dia 1º de maio.

Feira Modelo da Savassi (Pça da Savassi - Rua Pernambuco, entre os números 1101 e 1180)

A Feira Modelo da Savassi só acontece às quintas feiras, das 17h às 22h.

Feira Modelo Comidas do Mundo (Rua Araguari, entre as ruas Matias Cardoso e Rodrigues Caldas)

A Feira Modelo Comidas do Mundo está suspensa.

MDCR Mercado Distrital do Cruzeiro (Rua Ouro Fino, 452 – Cruzeiro)

Funcionamento normal no dia 1° de maio, das 7h30 às 13h.

Programa Abastecer

Funcionamento facultativo no dia 1° de maio.

Restaurantes Populares I, II, III e IV

Funcionarão normalmente no dia 1° de maio com oferta de almoço exclusivamente à população em situação de rua, a partir das 12h.

Refeitório Popular João Bosco Murta Lages (Câmara Municipal)

Não funcionará no dia 1º de maio.

Centros de Vivência Agroecológica - CEVAE's

CEVAE Taquaril funcionará no dia 1° de maio, das 8h às 19h. Os CEVAEs Capitão Eduardo, Morro das Pedras e Serra Verde não funcionarão.

BH Resolve

A Central de Atendimento Presencial BH Resolve estará fechada. O aplicativo BH SIM, o Portal de Serviços e o telefone 156 podem ser utilizados para solicitar serviços ou obter informações.

Procon

Fechado. Agendamento prévio ou atendimento virtual no Procon Online, no Portal de Serviços da PBH.

Assistência Social

Diretorias Regionais de Assistência Social – DRAS

Não funciona.

Centros de Referência de Assistência Social – CRAS

Não funciona.

Centros de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS

Não funciona.

Centro-Dia de Referência para as Pessoas com Deficiência (Praça Modestino de Sales Barbosa, 11 – Flávio Marques Lisboa)

Não funciona.

Centro-Dia de Referência para as Pessoas Idosas (Rua Barão de Coromandel, 982 - Barreiro)

Não funciona.

Abrigos, Casas de Passagem, Residências Inclusivas, Repúblicas e Pós Alta Hospitalar

Funcionam normalmente.

Central de Vagas do SUAS

Plantão 24h.

Centro Pop Centro Sul (Avenida do Contorno, 10.852 – Barro Preto)

Funciona das 8h às 18h.

Centro Pop Lagoinha (Rua Além Paraíba, 101 – Lagoinha)

Funciona das 8h às 18h.

Centro POP Leste (Rua Conselheiro Rocha, 351 – Floresta)

Funciona das 8h às 12h.

Centro POP Miguilim (Rua Varginha, 210 – Floresta)

Funciona das 8h às 16h.

Centro POP Mulher/ CIAM - Rua Comendador Nohme Salomão -73 - Lagoinha

Não funciona.

Serviço Especializado em Abordagem Social

Funciona normalmente, das 9h às 21h.

Serviço de Atenção ao Migrante

Não funciona.

Sepultamento Gratuito

Plantão, das 7h às 19h, na Rua Rio de Janeiro, 1187, 5º andar - Centro. Telefone: (31) 3277- 9834.

Cemitérios

Abertos das 7h às 17h, exclusivamente para a realização e atendimento para velórios e sepultamentos.

Plantão para agendamentos: das 7h às 18h.

Equipamentos Culturais

Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte

Fechado de 1 a 3/5

Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nado

Funcionamento normal (de terça-feira a sábado, das 9h às 17h)

Centros Culturais

Fechados de 1 a 3/5

Cine Santa Tereza

Sem programação no dia 1º/5

Casa do Baile - Centro de Referência de Arquitetura, Urbanismo e Design

Funcionamento normal de terça-feira a sábado, das 10h às 18h.

Museu Casa Kubitschek

Funcionamento normal de quarta a domingo, das 10h às 18h

Museu Histórico Abílio Barreto (MHAB)

Funcionamento normal de quarta a domingo, das 10h às 18h

Museu da Imagem e do Som de Belo Horizonte (MIS-BH)

Funcionamento normal de terça-feira a sábado, das 10h às 18h.

Museu da Moda de Belo Horizonte (MuMo)

Funcionamento normal de quarta a sábado, das 10h às 18h. Às terças, o museu abre às 12h.

Teatro Marília

Sem programação nos dias 1º, 2 e 3/5

Teatro Francisco Nunes

Sem programação no dia 1º/5

Espaço Cênico Yoshifumi Yagi/ Teatro Raul Belém Machado

Sem programação nos dias 1º, 2 e 3/5

Parques

Parque Municipal Américo Renné Giannetti

Sexta-feira (1°/5) - das 07h às 17h

Sábado (2/5) - das 07h às 21h

Domingo (3/5) - das 7h às 17h

Todos os Parques abaixo estarão abertos nos dias 1°/5, 2/5 e 3/5.

Parque Municipal Fazenda Lagoa do Nado

Parque José Lopes dos Reis - Baleares

Parque Nossa Senhora da Piedade

Parque Primeiro de Maio

Parque Aggeo Pio Sobrinho

Parque Ecológico Roberto Burle Marx -

Parque da Serra do Curral

Parque das Mangabeiras Maurício Campos

Parque Ecológico Francisco Lins do Rêgo - Ecológico da Pampulha

Parque Ecológico Marcus Pereira Mello

Parque José Dazinho Pimenta - Cenáculo

Parque Mata das Borboletas

Parque Mosteiro Tom Jobim

Parque Municipal Monsenhor Expedito D'Ávila - Julien Rien

Parque Rosinha Cadar

Parque Amilcar Vianna Martins

Parque Cássia Eller

Parque Ecológico e Cultural Professor Marcos Mazzoni - Parque da Cidade Nova

Parque Ecológico Renato Azeredo

Parque-Escola Jardim Belmonte

Parque Fernão Dias

Parque Real

Parque Municipal Ismael de Oliveira Fábregas

Parque Orlando de Carvalho Silveira - Morro do Bolo

Parque Jacques Cousteau

Parque Bandeirante Silva Ortiz - Parque Ecológico do Buritis

Parque Carlos de Faria Tavares - Vila Pinho

Parque da Vila Pantanal

Parque da Vila Santa Sofia

Parque do Bairro Diamante

Parque do Bairro Havaí - Estrelinha

Parque do Conjunto Estrela Dalva

Parque Ecológico do Bairro Universitário

Parque Ecológico e de Lazer do Bairro Caiçara - Parquinho

Parque Ecológico Maria do Socorro Moreira - Parque do Aeroporto

Parque Ecológico Pedro Machado

Parque Ecológico Vencesli Firmino da Silva

Parque Elias Michel Farah

Parque Coqueiros

Parque Municipal Tião dos Santos

Parque Municipal Ursulina de Andrade Mello

Parque do Bairro Planalto

Parque da Matinha

Parque Professor Guilherme Lage

Mirante do Mangabeiras

Parque Alexander Brandt

Parque Ecológico e Cultural Jardim das Nascentes - Madri

Parque do Bairro Jardim Leblon

Parques com acesso permanente

Área do vertedouro da Barragem Santa Lúcia

Parque Altamira Costa Nogueira (Ecológico Santo Antônio)

Parque do Bairro Planalto

Parque do Confisco

Parque Dona Clara

Parque Ecológico do Brejinho

Parque Ecológico Jardim Vitória

Parque Ecológico Padre Alfredo Sabetta

Parque Halley Alves Bessa

Parque Jornalista Eduardo Couri

Parque Juscelino Kubitschek

Parque Linear Avenida José Cândido da Silveira

Parque Linear do Vale do Arrudas

Parque Municipal do Bairro Trevo

Parque do Conjunto Habitacional Lagoa

Parque Municipal Cerrado

Parque do Tirol (acesso permitido aos equipamentos de ginástica)

Parque das Nações

Parque Ecológico e Cultural Fernando Roquete Reis (Vitória) - (acesso permanente à área aberta ao público)

Parque Ecológico Vida e Esperança do Tirol (acesso permanente aos equipamentos de ginástica na área externa)

Parque Goiânia (acesso permanente pela Rua Jovelino Lacerda, 160 - parte aberta ao público)

Parque Jardim Montanhês

Zoobotânica

Zoológico e Jardim Botânico de Belo Horizonte (Zoobotânica)

Abertos nos dias 1°/5, 2/5 e 3/5.

Horário: das 8h às 17h (entrada até às 16h)

Ingressos: venda somente nas bilheterias



Aquário do Rio São Francisco (dentro do Zoo)

Abertos nos dias 1°/5, 2/5 e 3/5.

Horário do Aquário: 8h30 às 16h30, com entrada até 16h.

Ingressos: adquiridos à parte, na bilheteria do espaço.

Funcionamento de Shoppings Multiplan

Os shoppings da Multiplan também divulgaram o horário de funcionamento de 1º de Maio.

As lojas e quiosques dos shoppings BH Shopping, DiamondMall e Pátio Savassi abrirão das 14h às 20h. Já as praças de alimentação dos três shoppings funcionam no horário de 10h às 22h. Os cinemas seguirão a programação dos filmes em cartaz.

Algumas lojas específicas tem diferentes horários de funcionamento, conforme informado pela empresa:

BH Shopping

Supermercado Carrefour - das 8h às 21h

Drogaria Raia - das 10h as 23h

Drogaria Araújo (localizada no piso OP) - das 10h as 23h

Drogaria Araújo (localizada no piso BH) - das 8h as 22h

O balcão da promoção de Dia das Mães funcionará das 14 às 22h.

DiamondMall

O balcão da promoção de Dia das Mães funcionará das 10h às 22h.

Restaurantes:

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Ah! Bon, Cabaña Porteña, Eddie, Outback Steakhouse, Pecorino e Su - das 12h às 22h

Pobre Juan, Lagar Tragaluz e Zucco Cucina - das 12h às 23h.

O Empório & Padaria Verdemar - das 7h às 21h.

Pátio Savassi