Dia do Trabalhador em BH: Veja o que abre e o que fecha no feriado
Confira horários e mudanças no funcionamento de equipamentos públicos nessa sexta-feira (1/5)
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O feriado do Dia do Trabalhador, que ocorre nesta sexta-feira (1°/5) vai alterar o funcionamentos dos órgãos públicos e dos shoppings Multiplan em Belo Horizonte. A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) divulgou hoje as alterações nos horários de funcionamento da capital.
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Confira o que abre e o que fecha:
Saúde
- Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Hospital Metropolitano Odilon Behrens, Central de Internação, SAMU, Serviço de urgência Psiquiátrica Noturno, Centros de Referência em Saúde Mental e laboratórios das UPAs: funcionam normalmente 24h
- Centro de Referência em Imunobiológicos Especiais: funciona das 8h às 18h
- Centros de Saúde, Serviço de Atenção à Saúde do Viajante, Central de Atendimento a Liminares, Centros de Esterilização de Cães e Gatos, Laboratórios regionais e Central, Centros de Referência a Saúde do Trabalhador, Centro de Controle de Zoonoses, Laboratórios de Zoonoses, Academias da Cidade, Centros de Convivência, Centros de Especialidades Médicas, o Centro de Treinamento e Referência, os Centros de Testagem e Aconselhamento, as Unidades de Referência Secundária, Centro Municipal de Diagnóstico por Imagem, o Centro Municipal de Oftalmologia, os Centros de Reabilitação e os Centros de Especialidades Odontológicas, Teleconsultas: não funcionam
Direitos de cidadania
Conselho Tutelar (Rua Rio de Janeiro, 1187 - 8º andar - Centro) (31) 3277-1912
Funciona normalmente, em regime de Plantão Centralizado. Atendimento 24h.
Centro de Referência das Juventudes – CRJ (Rua Guaicurus, 50 - Centro)
Não funciona.
Centro de Referência da Pessoa Idosa – CRPI (Rua Perdizes, 336 – Caiçara)
Não funciona.
Centro de Referência da Pessoa Idosa – CRPI (Rua Santa Matilde, 325 – Dom Cabral)
Não funciona.
Centro de Referência LGBT – CRLGBT (Rua Curitiba, 481 – Centro)
Não funciona.
Centro Especializado de Atendimento à Mulher – Benvinda (Rua Hermilo Alves, 34 – Santa Tereza)
Não funciona.
Defesa Civil
Funcionamento normal, todos os dias, 24 horas por dia, inclusive aos domingos e feriados. Os telefones de contato são: 199 e o 3277-8864.
Trânsito e transporte
O transporte coletivo vai operar no dia 1º com quadro de horário de feriado.
Limpeza Urbana
Não haverá serviços de limpeza urbana.
Segurança Alimentar
Banco de Alimentos (Rua Tuiuti, 888 – Padre Eustáquio)
Não funcionará no dia 1º de maio.
Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional Mercado da Lagoinha - CRESAN
Não funcionará no dia 1º de maio
Mercado Distrital do Bairro São Paulo - MDBSP (Rua Maria Pietra Machado, 125 – São Paulo)
Funcionará no dia 1º de maio, das 7h às 18h.
Central de Abastecimento da Agricultura Familiar e Urbana - CAFA (Rua Tuiuti, 888 – Padre Eustáquio)
Não funcionará no dia 1º de maio.
Direto da Roça
Funcionamento facultativo no dia 1° de maio.
MDPE - Mercado Distrital do Padre Eustáquio (Rua Pará de Minas, 821 – Padre Eustáquio)
Funcionará normalmente no dia 1° de maio, das 17h às 22h.
Feira de Orgânicos
Funcionamento facultativo no dia 1° de maio.
Feiras Livres
Funcionamento facultativo no dia 1° de maio.
Feira da Agricultura Urbana e Pontos Regionais
Não funcionará no dia 1º de maio.
Feira Modelo da Savassi (Pça da Savassi - Rua Pernambuco, entre os números 1101 e 1180)
A Feira Modelo da Savassi só acontece às quintas feiras, das 17h às 22h.
Feira Modelo Comidas do Mundo (Rua Araguari, entre as ruas Matias Cardoso e Rodrigues Caldas)
A Feira Modelo Comidas do Mundo está suspensa.
MDCR Mercado Distrital do Cruzeiro (Rua Ouro Fino, 452 – Cruzeiro)
Funcionamento normal no dia 1° de maio, das 7h30 às 13h.
Programa Abastecer
Funcionamento facultativo no dia 1° de maio.
Restaurantes Populares I, II, III e IV
Funcionarão normalmente no dia 1° de maio com oferta de almoço exclusivamente à população em situação de rua, a partir das 12h.
Refeitório Popular João Bosco Murta Lages (Câmara Municipal)
Não funcionará no dia 1º de maio.
Centros de Vivência Agroecológica - CEVAE's
CEVAE Taquaril funcionará no dia 1° de maio, das 8h às 19h. Os CEVAEs Capitão Eduardo, Morro das Pedras e Serra Verde não funcionarão.
BH Resolve
A Central de Atendimento Presencial BH Resolve estará fechada. O aplicativo BH SIM, o Portal de Serviços e o telefone 156 podem ser utilizados para solicitar serviços ou obter informações.
Procon
Fechado. Agendamento prévio ou atendimento virtual no Procon Online, no Portal de Serviços da PBH.
Assistência Social
Diretorias Regionais de Assistência Social – DRAS
Não funciona.
Centros de Referência de Assistência Social – CRAS
Não funciona.
Centros de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS
Não funciona.
Centro-Dia de Referência para as Pessoas com Deficiência (Praça Modestino de Sales Barbosa, 11 – Flávio Marques Lisboa)
Não funciona.
Centro-Dia de Referência para as Pessoas Idosas (Rua Barão de Coromandel, 982 - Barreiro)
Não funciona.
Abrigos, Casas de Passagem, Residências Inclusivas, Repúblicas e Pós Alta Hospitalar
Funcionam normalmente.
Central de Vagas do SUAS
Plantão 24h.
Centro Pop Centro Sul (Avenida do Contorno, 10.852 – Barro Preto)
Funciona das 8h às 18h.
Centro Pop Lagoinha (Rua Além Paraíba, 101 – Lagoinha)
Funciona das 8h às 18h.
Centro POP Leste (Rua Conselheiro Rocha, 351 – Floresta)
Funciona das 8h às 12h.
Centro POP Miguilim (Rua Varginha, 210 – Floresta)
Funciona das 8h às 16h.
Centro POP Mulher/ CIAM - Rua Comendador Nohme Salomão -73 - Lagoinha
Não funciona.
Serviço Especializado em Abordagem Social
Funciona normalmente, das 9h às 21h.
Serviço de Atenção ao Migrante
Não funciona.
Sepultamento Gratuito
Plantão, das 7h às 19h, na Rua Rio de Janeiro, 1187, 5º andar - Centro. Telefone: (31) 3277- 9834.
Cemitérios
Abertos das 7h às 17h, exclusivamente para a realização e atendimento para velórios e sepultamentos.
Plantão para agendamentos: das 7h às 18h.
Equipamentos Culturais
Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte
Fechado de 1 a 3/5
Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nado
Funcionamento normal (de terça-feira a sábado, das 9h às 17h)
Centros Culturais
Fechados de 1 a 3/5
Cine Santa Tereza
Sem programação no dia 1º/5
Casa do Baile - Centro de Referência de Arquitetura, Urbanismo e Design
Funcionamento normal de terça-feira a sábado, das 10h às 18h.
Museu Casa Kubitschek
Funcionamento normal de quarta a domingo, das 10h às 18h
Museu Histórico Abílio Barreto (MHAB)
Funcionamento normal de quarta a domingo, das 10h às 18h
Museu da Imagem e do Som de Belo Horizonte (MIS-BH)
Funcionamento normal de terça-feira a sábado, das 10h às 18h.
Museu da Moda de Belo Horizonte (MuMo)
Funcionamento normal de quarta a sábado, das 10h às 18h. Às terças, o museu abre às 12h.
Teatro Marília
Sem programação nos dias 1º, 2 e 3/5
Teatro Francisco Nunes
Sem programação no dia 1º/5
Espaço Cênico Yoshifumi Yagi/ Teatro Raul Belém Machado
Sem programação nos dias 1º, 2 e 3/5
Parques
Parque Municipal Américo Renné Giannetti
- Sexta-feira (1°/5) - das 07h às 17h
- Sábado (2/5) - das 07h às 21h
- Domingo (3/5) - das 7h às 17h
Todos os Parques abaixo estarão abertos nos dias 1°/5, 2/5 e 3/5.
- Parque Municipal Fazenda Lagoa do Nado
- Parque José Lopes dos Reis - Baleares
- Parque Nossa Senhora da Piedade
- Parque Primeiro de Maio
- Parque Aggeo Pio Sobrinho
- Parque Ecológico Roberto Burle Marx -
- Parque da Serra do Curral
- Parque das Mangabeiras Maurício Campos
- Parque Ecológico Francisco Lins do Rêgo - Ecológico da Pampulha
- Parque Ecológico Marcus Pereira Mello
- Parque José Dazinho Pimenta - Cenáculo
- Parque Mata das Borboletas
- Parque Mosteiro Tom Jobim
- Parque Municipal Monsenhor Expedito D'Ávila - Julien Rien
- Parque Rosinha Cadar
- Parque Amilcar Vianna Martins
- Parque Cássia Eller
- Parque Ecológico e Cultural Professor Marcos Mazzoni - Parque da Cidade Nova
- Parque Ecológico Renato Azeredo
- Parque-Escola Jardim Belmonte
- Parque Fernão Dias
- Parque Real
- Parque Municipal Ismael de Oliveira Fábregas
- Parque Orlando de Carvalho Silveira - Morro do Bolo
- Parque Jacques Cousteau
- Parque Bandeirante Silva Ortiz - Parque Ecológico do Buritis
- Parque Carlos de Faria Tavares - Vila Pinho
- Parque da Vila Pantanal
- Parque da Vila Santa Sofia
- Parque do Bairro Diamante
- Parque do Bairro Havaí - Estrelinha
- Parque do Conjunto Estrela Dalva
- Parque Ecológico do Bairro Universitário
- Parque Ecológico e de Lazer do Bairro Caiçara - Parquinho
- Parque Ecológico Maria do Socorro Moreira - Parque do Aeroporto
- Parque Ecológico Pedro Machado
- Parque Ecológico Vencesli Firmino da Silva
- Parque Elias Michel Farah
- Parque Coqueiros
- Parque Municipal Tião dos Santos
- Parque Municipal Ursulina de Andrade Mello
- Parque do Bairro Planalto
- Parque da Matinha
- Parque Professor Guilherme Lage
- Mirante do Mangabeiras
- Parque Alexander Brandt
- Parque Ecológico e Cultural Jardim das Nascentes - Madri
- Parque do Bairro Jardim Leblon
Parques com acesso permanente
- Área do vertedouro da Barragem Santa Lúcia
- Parque Altamira Costa Nogueira (Ecológico Santo Antônio)
- Parque do Bairro Planalto
- Parque do Confisco
- Parque Dona Clara
- Parque Ecológico do Brejinho
- Parque Ecológico Jardim Vitória
- Parque Ecológico Padre Alfredo Sabetta
- Parque Halley Alves Bessa
- Parque Jornalista Eduardo Couri
- Parque Juscelino Kubitschek
- Parque Linear Avenida José Cândido da Silveira
- Parque Linear do Vale do Arrudas
- Parque Municipal do Bairro Trevo
- Parque do Conjunto Habitacional Lagoa
- Parque Municipal Cerrado
- Parque do Tirol (acesso permitido aos equipamentos de ginástica)
- Parque das Nações
- Parque Ecológico e Cultural Fernando Roquete Reis (Vitória) - (acesso permanente à área aberta ao público)
- Parque Ecológico Vida e Esperança do Tirol (acesso permanente aos equipamentos de ginástica na área externa)
- Parque Goiânia (acesso permanente pela Rua Jovelino Lacerda, 160 - parte aberta ao público)
- Parque Jardim Montanhês
Zoobotânica
Zoológico e Jardim Botânico de Belo Horizonte (Zoobotânica)
Abertos nos dias 1°/5, 2/5 e 3/5.
Horário: das 8h às 17h (entrada até às 16h)
Ingressos: venda somente nas bilheterias
Aquário do Rio São Francisco (dentro do Zoo)
Abertos nos dias 1°/5, 2/5 e 3/5.
Horário do Aquário: 8h30 às 16h30, com entrada até 16h.
Ingressos: adquiridos à parte, na bilheteria do espaço.
Funcionamento de Shoppings Multiplan
Os shoppings da Multiplan também divulgaram o horário de funcionamento de 1º de Maio.
As lojas e quiosques dos shoppings BH Shopping, DiamondMall e Pátio Savassi abrirão das 14h às 20h. Já as praças de alimentação dos três shoppings funcionam no horário de 10h às 22h. Os cinemas seguirão a programação dos filmes em cartaz.
Algumas lojas específicas tem diferentes horários de funcionamento, conforme informado pela empresa:
BH Shopping
- Supermercado Carrefour - das 8h às 21h
- Drogaria Raia - das 10h as 23h
- Drogaria Araújo (localizada no piso OP) - das 10h as 23h
- Drogaria Araújo (localizada no piso BH) - das 8h as 22h
- O balcão da promoção de Dia das Mães funcionará das 14 às 22h.
DiamondMall
O balcão da promoção de Dia das Mães funcionará das 10h às 22h.
Restaurantes:
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- Ah! Bon, Cabaña Porteña, Eddie, Outback Steakhouse, Pecorino e Su - das 12h às 22h
- Pobre Juan, Lagar Tragaluz e Zucco Cucina - das 12h às 23h.
- O Empório & Padaria Verdemar - das 7h às 21h.
Pátio Savassi
- Verdemar - das 7h às 21h
- Droga Raia - das 7h às 22h.
- O espaço Coworking - das 10h às 20h
- O balcão da promoção de Dia das Mães funcionará das 14h às 22h.