Vídeo: Homem é indiciado por bater em cachorro com porrete

Um homem foi indiciado por maus-tratos por dar pauladas em um cachorro, na cidade de Rio Paranaíba (MG), Alto Paranaíba, nessa quarta-feira (6/5). Uma câmera de segurança flagrou a ação do agressor.

O vídeo, que foi uma das principais provas contra o indiciado, mostra o homem entrando em uma casa com o porrete na mão e golpeando diversas vezes o cachorro.

Testemunhas disseram à polícia que ele já havia ameaçado matar o animal. O crime aconteceu em 2024.

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De acordo com a Polícia Civil, a agressão só terminou após a intervenção de pessoas que viram o que se passava. Após o ataque, o cachorro precisou receber atendimento veterinário.