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VIOLÊNCIA NO SUL DE MINAS

MG: sobrinho mata o tio a facadas após briga por morte de cadela

Homem de 33 anos confessou ter cometido o crime em Bambuí, no Sul de Minas, após uma discussão. Ele foi preso em flagrante e a faca apreendida

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
08/05/2026 05:59 - atualizado em 08/05/2026 07:00

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A Polícia Militar prendeu o homem em flagrante e a faca utilizada no crime foi apreendida e encaminhada à Polícia Civil
A Polícia Militar prendeu o homem em flagrante e a faca utilizada no crime foi apreendida e encaminhada à Polícia Civil crédito: PMMG/Divulgação

Um homem, de 33 anos, foi preso em Bambuí, no Sul de Minas, suspeito de matar o próprio tio, de 52, a facadas. À Polícia Militar (PM), o sobrinho confessou ter esfaqueado o familiar nesta quinta-feira (7/5) depois de se desentenderem por causa da morte de uma cadela.

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De acordo com a PM, a ocorrência foi no Bairro Nossa Senhora das Graças. Ao chegarem no local, os militares encontraram o autor do crime segurando a faca usada na ação. Já o homem mais velho foi encontrado caído dentro da casa com ferimentos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou a morte e a Polícia Civil (PC) periciou o local. Foram identificadas duas perfurações na vítima, sendo uma no abdômen e outra na cabeça.

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O sobrinho foi preso em flagrante pelo crime de homicídio consumado e conduzido à delegacia, junto à faca.

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