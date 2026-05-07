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PRESOS EM FLAGRANTE

Grande BH: dupla é presa suspeita de roubar motociclista de app com faca

Vítima conseguiu fugir levando a chave da motocicleta; caso ocorreu em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
07/05/2026 06:24 - atualizado em 07/05/2026 07:17

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Dupla foi presa e celulares e roupa usada no crime foram apreendidos
Dupla foi presa e celulares e roupa usada no crime foram apreendidos crédito: PCMG/Divulgação

Dois homens, de 23 e 25 anos, foram presos em flagrante pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) depois de tentarem roubar um motociclista de aplicativo em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte. O crime ocorreu nesta quarta-feira (6/5) no Bairro Vila Santa Luzia, enquanto a vítima aguardava uma corrida.

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Conforme relatado pelo motociclista, ele foi surpreendido pelos homens, que anunciaram o assalto. Um dos suspeitos colocou uma faca no pescoço dele, exigindo a entrega da motocicleta e do celular. O aparelho foi subtraído, mas a vítima conseguiu fugir levando a chave do veículo e buscou ajuda policial.

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A 1ª Delegacia em Contagem iniciou o rastreamento, e um dos suspeitos foi abordado nas proximidades. Já o segundo investigado tentou fugir. Ele tirou um moletom branco e o deixou em um arbusto, na tentativa de despistar a polícia – flagrada por câmeras de segurança. A roupa foi encontrada depois na região.

A PC apreendeu dois celulares, sendo um deles com registro de roubo ocorrido em 5 de maio, um carregador portátil e a vestimenta relacionada ao roubo do motociclista. Os suspeitos foram autuados pela prática dos crimes de roubo majorado e receptação e foram encaminhados ao sistema prisional.

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De acordo com a Polícia Civil, a instituição já representou à Justiça pela conversão da prisão em flagrante em preventiva.

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