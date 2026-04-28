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GUARDA CIVIL

BH: carro roubado em Nova Serrana (MG) é recuperado no Anel Rodoviário

Veículo levado em Nova Serrana foi localizado próximo ao Shopping Del Rey

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
28/04/2026 06:59 - atualizado em 28/04/2026 07:21

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Conforme a lei, a segurança será feita por agentes da Guarda Civil Municipal, que serão disponibilizados e treinados para a escolta.
Os agentes passavam pelo sentido Vitória, na altura do Shopping Del Rey, quando avistaram o Renault Megane roubado crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press

Um veículo roubado foi recuperado durante patrulhamento preventivo da Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte no Anel Rodoviário, na madrugada de domingo (26/4).

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Segundo a corporação, os agentes passavam pelo sentido Vitória, na altura do Shopping Del Rey, na Região Noroeste da capital mineira, quando perceberam um Renault Megane parado no canteiro central.

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Ao notar a aproximação da viatura, o motorista saiu em alta velocidade.

No entanto, os guardas o pegaram e realizaram a abordagem, constatando que o automóvel possuía registro de roubo em Nova Serrana (MG).

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O condutor foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil, enquanto o veículo foi removido para um pátio credenciado do Detran.

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