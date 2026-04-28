BH: carro roubado em Nova Serrana (MG) é recuperado no Anel Rodoviário

Um veículo roubado foi recuperado durante patrulhamento preventivo da Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte no Anel Rodoviário, na madrugada de domingo (26/4).

Segundo a corporação, os agentes passavam pelo sentido Vitória, na altura do Shopping Del Rey, na Região Noroeste da capital mineira, quando perceberam um Renault Megane parado no canteiro central.

Ao notar a aproximação da viatura, o motorista saiu em alta velocidade.

No entanto, os guardas o pegaram e realizaram a abordagem, constatando que o automóvel possuía registro de roubo em Nova Serrana (MG).

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O condutor foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil, enquanto o veículo foi removido para um pátio credenciado do Detran.