Denúncia de tentativa de roubo de bicicletas mobiliza PM na Serra do Curral

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Uma denúncia à Polícia Militar de tentativa de roubo de bicicletas mobilizou militares no Mirante de Casa Branca, situado na Serra do Curral, no município de Brumadinho, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A Polícia Militar recebeu o chamado por volta das 9h deste domingo (26/4). No local, os militares encontraram dois homens, que foram abordados em um caminhão estacionado no mirante.

Questionados, eles disseram, segundo consta no registro da ocorrência, que estavam ali somente para usar drogas. A polícia, no entanto, não localizou entorpecentes.

Por fim, a Polícia Militar registrou no documento policial que a denúncia seria infundada, tendo sido feita diante do medo das pessoas que estavam na região e temiam a presença da dupla. Os dois homens foram liberados.

Apesar de não terem sido confirmados roubos ou tentativas na manhã deste domingo, a denúncia expõe o medo crescente dos turistas que visitam o local, que já foi alvo de ações criminosas diversas vezes.

Os riscos englobam ainda a falta de segurança viária. Em janeiro deste ano, como mostrou o Estado de Minas, moradores do distrito de Casa Branca relataram um verdadeiro tormento ao sair e voltar para casa: passar pela rodovia que liga o povoado à BR-040 e, de lá, a Belo Horizonte e aos demais municípios da Região Metropolitana.

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Além de estreita e bastante sinuosa, a estrada, que atravessa o Parque Estadual da Serra do Rola-Moça, está em más condições. Na ocasião, a reportagem constatou a presença de muitos buracos no asfalto, além de sinalização precária, com faixas de rolamento sem pintura e ausência de placas.