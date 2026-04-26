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MEDO FREQUENTE NA REGIÃO

Denúncia de tentativa de roubo de bicicletas mobiliza PM na Serra do Curral

Suspeitos foram abordados no Mirante de Casa Branca, no município de Brumadinho, mas acabaram liberados. Entenda

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Bruno Luis Barros
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
26/04/2026 23:07

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Polícia Militar atendeu à ocorrência na manhã deste domingo (20/4)
Polícia Militar atendeu à ocorrência na manhã deste domingo (26/4) crédito: Imagens cedidas ao EM

Uma denúncia à Polícia Militar de tentativa de roubo de bicicletas mobilizou militares no Mirante de Casa Branca, situado na Serra do Curral, no município de Brumadinho, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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A Polícia Militar recebeu o chamado por volta das 9h deste domingo (26/4). No local, os militares encontraram dois homens, que foram abordados em um caminhão estacionado no mirante.

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Questionados, eles disseram, segundo consta no registro da ocorrência, que estavam ali somente para usar drogas. A polícia, no entanto, não localizou entorpecentes.

Por fim, a Polícia Militar registrou no documento policial que a denúncia seria infundada, tendo sido feita diante do medo das pessoas que estavam na região e temiam a presença da dupla. Os dois homens foram liberados.

Apesar de não terem sido confirmados roubos ou tentativas na manhã deste domingo, a denúncia expõe o medo crescente dos turistas que visitam o local, que já foi alvo de ações criminosas diversas vezes.

Os riscos englobam ainda a falta de segurança viária. Em janeiro deste ano, como mostrou o Estado de Minas, moradores do distrito de Casa Branca relataram um verdadeiro tormento ao sair e voltar para casa: passar pela rodovia que liga o povoado à BR-040 e, de lá, a Belo Horizonte e aos demais municípios da Região Metropolitana.

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Além de estreita e bastante sinuosa, a estrada, que atravessa o Parque Estadual da Serra do Rola-Moça, está em más condições. Na ocasião, a reportagem constatou a presença de muitos buracos no asfalto, além de sinalização precária, com faixas de rolamento sem pintura e ausência de placas.

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