Tamanduá é resgatado com ferimentos nas patas depois de ataque de cães
O animal foi encaminhado para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres, em Patos de Minas
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Um tamanduá-bandeira, de cerca de um ano, foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros em uma chácara em Pratinha, no Alto Paranaíba, em Minas Gerais, nesse sábado (25/4), depois de ser atacado por cães.
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De acordo com os bombeiros, ao chegarem no local, os agentes encontraram o animal quieto e passivo, com ferimentos graves nas patas dianteiras. Após o resgate, o tamanduá foi levado para atendimento veterinário em Campos Altos, na mesma região do estado, onde recebeu os primeiros cuidados da médica-veterinária da prefeitura da cidade.
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A especialista sedou o animal, fez a limpeza e o tratamento das lesões, além de dar medicamentos para prevenir infecções e aliviar as dores. Durante a avaliação da veterinária, foi constatada uma fratura na pata dianteira direita. O membro foi imobilizado com talas móveis, para dar mais segurança durante o transporte do animal.
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Em seguida, o tamanduá foi levado para o Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres, em Patos de Minas, também no Alto Paranaíba. Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, o animal permanecerá no local durante o processo de recuperação até sua futura reintegração ao habitat.