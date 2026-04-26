Bombeiros capturam cobra que esmaga presas em residência de Pains

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Uma serpente que caça e depois esmaga suas presas se enrolando nelas (constritora) foi encontrada em uma residência de Pains (MG), no Centro-Oeste do estado, e foi capturada pelo Corpo de Bombeiros (CBMMG).

A ocorrência foi na noite de sábado (25/04), por volta de 20h, quando o Bombeiros foi acionado para capturar uma serpente em uma casa no Bairro Dona Ziza.

O endereço fica nas proximidades do Estádio Municipal e de áreas residenciais que fazem limite com a vegetação nativa de cerrado da cidade.

No local, os moradores já tinham capturado o réptil, uma jiboia arco-íris. Ninguém foi ferido, mas a situação poderia apresentar risco potencial por se tratar de animal silvestre.









Como a cobra foi capturada?

Um morador da residência, ao avistar o animal silvestre, quis capturar o bicho por conta própria para evitar que a serpente se escondesse ou oferecesse perigo imediato a crianças e animais domésticos.

O réptil foi contido em um balde plástico, onde ficou até a chegada da equipe de socorro, que monitora áreas de vegetação nativa constantemente ameaçadas pela expansão urbana.

A jiboia mede aproximadamente um metro de comprimento. Os militares examinaram a cobra, e constataram que o animal não apresentava lesões ou sinais de maus-tratos.

O estado de saúde preservado da serpente permitiu que os profissionais seguissem diretamente para o protocolo de manejo e transporte seguro.

A ação dos bombeiros envolveu técnicas específicas de herpetologia para transferir a serpente do recipiente improvisado para uma caixa de transporte apropriada para animais silvestres.

Esse procedimento é essencial para garantir que o espécime não sofra traumas durante o deslocamento e para resguardar a integridade física dos militares envolvidos na operação.

“A jiboia foi devolvida à natureza em uma área de mata nativa, distante de habitações”, informou o CBMMG.

O local escolhido para a soltura foi selecionado estrategicamente para garantir que o animal tenha acesso a abrigo e alimento, reduzindo as chances de um novo contato acidental com o perímetro urbano do município.

Embora a jiboia arco-íris não tenha glândulas de veneno, sua mordida pode causar infecções e o animal pode reagir de forma agressiva se for acuado.

A recomendação padrão em casos de invasão de domicílio por fauna silvestre é não tentar o manejo direto e aguardar a chegada de profissionais capacitados com equipamentos de proteção individual.

Este é o segundo registro relevante de captura de serpentes de grande porte na cidade em um curto intervalo de tempo. Em 28 de janeiro de 2026, há menos de três meses, uma jiboia de 1,5 metro foi encontrada em Pains, enrolada sob uma chapa metálica perto da varanda de uma casa, e resgatada pelos bombeiros na zona rural.

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A recorrência desses episódios pode evidenciar uma movimentação frequente de répteis na região mineira. A proximidade entre áreas de preservação e o perímetro urbano exige atenção redobrada dos moradores, especialmente em períodos de mudanças climáticas ou alterações no habitat natural que forçam o deslocamento da fauna silvestre.



Cuidados e prevenção com animais silvestres

Acionamento imediato: isolar o cômodo e ligar para o telefone 193;

isolar o cômodo e ligar para o telefone 193; Manejo de risco: evitar tentativas de captura manual sem equipamentos de proteção;

evitar tentativas de captura manual sem equipamentos de proteção; Animais domésticos: manter cães e gatos distantes para evitar ataques ou ferimentos ao réptil;

manter cães e gatos distantes para evitar ataques ou ferimentos ao réptil; Limpeza de terrenos: manter quintais livres de entulhos e mato alto que servem de abrigo;

manter quintais livres de entulhos e mato alto que servem de abrigo; Vedação de frestas: conferir portas e janelas que fazem limite com áreas de mata nativa.

Captura de cobra em Pains

