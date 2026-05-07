Grande BH: homem é morto a facadas dentro de casa e gás de cozinha é aberto
Polícia suspeita que o autor do crime queria incendiar a casa, pois o registro do gás da cozinha estava aberto; caso ocorreu em Betim (MG), na Grande BH
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Um homem de 44 anos foi encontrado morto com várias perfurações de faca no corpo, dentro de casa, em Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na madrugada desta quarta-feira (7/5).
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O crime ocorreu em um conjunto de quitinetes na Rua Uberlândia, no Bairro Bom Retiro, por volta de 0h20. A autoria e a motivação ainda não foram esclarecidas.
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De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), a porta do quarto da vítima estava arrombada quando os policiais chegaram à casa. Os itens do quarto estavam revirados, dando a entender que houve uma briga.
Havia gotas de sangue espalhadas no chão da casa e alguns itens, não identificados, pegando fogo no quarto em que a vítima estava. Moradoras das quitinetes ao lado informaram que acionaram o 190 depois de ouvirem gritos.
Na cozinha, o registro do gás estava aberto e os botões do fogão estavam acionados, causando um cheiro forte por toda a residência. A PM acredita que o autor do crime queria incendiar a casa.
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O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou a morte no local e a perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) constatou inúmeras perfurações, a ponto de não conseguir dizer com precisão a quantidade. O autor do crime não foi identificado.