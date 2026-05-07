Grande BH: homem é morto a facadas dentro de casa e gás de cozinha é aberto

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um homem de 44 anos foi encontrado morto com várias perfurações de faca no corpo, dentro de casa, em Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na madrugada desta quarta-feira (7/5).

O crime ocorreu em um conjunto de quitinetes na Rua Uberlândia, no Bairro Bom Retiro, por volta de 0h20. A autoria e a motivação ainda não foram esclarecidas.

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), a porta do quarto da vítima estava arrombada quando os policiais chegaram à casa. Os itens do quarto estavam revirados, dando a entender que houve uma briga.

Havia gotas de sangue espalhadas no chão da casa e alguns itens, não identificados, pegando fogo no quarto em que a vítima estava. Moradoras das quitinetes ao lado informaram que acionaram o 190 depois de ouvirem gritos.

Na cozinha, o registro do gás estava aberto e os botões do fogão estavam acionados, causando um cheiro forte por toda a residência. A PM acredita que o autor do crime queria incendiar a casa.

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O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou a morte no local e a perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) constatou inúmeras perfurações, a ponto de não conseguir dizer com precisão a quantidade. O autor do crime não foi identificado.