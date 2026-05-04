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TENTATIVA DE FEMINICÍDIO

Homem não aceita fim e tenta matar companheira com facão na frente do filho

Vítima sofreu ferimentos na cabeça e braços; suspeito fugiu para área de mata

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
04/05/2026 06:44 - atualizado em 04/05/2026 07:00

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Por fim à violência contra a mulher é o objetivo da operação Agosto Lilás das polícias
A vítima tentou se proteger com os braços, sofrendo cortes na cabeça, mãos e membros superiores - (Imagem ilustrativa) crédito: Freepik

Uma mulher foi atacada com golpes de facão depois do ex-companheiro não aceitar o término na madrugada de sábado (2/5), na zona rural de Uberaba (MG), no Triângulo. O crime é investigado como tentativa de feminicídio.

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De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 3h30, na Avenida Estrada Principal, no bairro São Basílio. Testemunhas relataram que o suspeito foi ao encontro da vítima ao saber que ela pretendia encerrar o relacionamento. Ao confirmar o término, ele sacou um facão de dentro de uma sacola e passou a desferir golpes, principalmente na região da cabeça.

A vítima tentou se proteger com os braços, sofrendo cortes na cabeça, mãos e membros superiores. As agressões só foram interrompidas após a intervenção de pessoas que estavam no local. Em seguida, o suspeito fugiu para uma área de mata. O filho da mulher, de 13 anos, presenciou todo o fato.

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A mulher foi socorrida por testemunhas até uma base de concessionária da rodovia próxima e, posteriormente, encaminhada ao Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM). Segundo a equipe médica, ela está consciente, sem fraturas e, a princípio, sem sinais de lesões cerebrais.

Durante as buscas, a polícia realizou cerco na região, com apoio de equipes do Tático Móvel e uso de drone com sensor térmico, mas o suspeito não foi localizado. A perícia da Polícia Civil foi acionada, e os materiais relacionados ao caso foram recolhidos para análise.

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As buscas continuam e o caso segue em investigação.

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