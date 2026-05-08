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FATALIDADE

Tragédia na madrugada: Carro capota e mata duas mulheres na MGC-265

Motorista perdeu o controle em curva durante a madrugada; veículo saiu da pista e caiu em área de vegetação às margens da rodovia

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
08/05/2026 10:56 - atualizado em 08/05/2026 10:56

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O carro saiu da pista e capotou, descendo para uma região de vegetação abaixo da via
O carro saiu da pista e capotou, descendo para uma região de vegetação abaixo da via crédito: Reprodução/CBMMG

Duas mulheres morreram e outras duas pessoas ficaram feridas após um carro capotar na madrugada desta sexta-feira (8/5) na MGC-265, entre os municípios de Fervedouro e Carangola (MG), na Zona da Mata.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 4h40. O motorista teria perdido o controle da direção ao passar por curvas da rodovia. O veículo saiu da pista, capotou e desceu para uma área de vegetação às margens da estrada.

No carro estavam quatro pessoas. O condutor e uma passageira, que ocupavam os bancos dianteiros, foram socorridos com vida por equipes do Samu e encaminhados ao Hospital de Carangola.

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Já duas mulheres que estavam no banco traseiro morreram no local. Conforme os bombeiros, as vítimas já haviam sido retiradas do veículo pelos próprios sobreviventes antes da chegada das equipes de resgate. As mortes foram constatadas pelo Samu.

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A ocorrência mobilizou militares do Segundo Pelotão do Corpo de Bombeiros de Muriaé, além da Polícia Militar e equipes do Samu de Carangola.

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