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TRIÂNGULO MINEIRO

Motorista morre em capotamento de carreta na BR-365

Corpo de Bombeiros encontrou o veículo tombado fora da pista e o motorista preso às ferragens

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Izabella Caixeta
Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o
15/03/2026 19:55 - atualizado em 15/03/2026 20:11

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Carreta capotou na BR-365 na tarde deste domingo (15/3). Motorista morreu no local
Carreta capotou na BR-365 na tarde deste domingo (15/3). Motorista morreu no local crédito: Divulgação/CBMMG

Uma carreta que transportava grãos capotou na BR-365, na altura do Km383, em Patos de Minas (MG), Triângulo Mineiro, na tarde deste domingo (15/3). O motorista morreu no local. 

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Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), a carreta foi encontrada capotada fora da pista de rolamento. Dentro da cabine, o motorista estava preso às ferragens e não sobreviveu.

Após trabalho da perícia técnica, os bombeiros retiraram o corpo do homem das ferragens.

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A vítima foi entregue aos cuidados da perícia da Polícia Civil para encaminhamento ao Instituto Médico Legal (IML) de Patos de Minas.

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