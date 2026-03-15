Motorista morre em capotamento de carreta na BR-365
Corpo de Bombeiros encontrou o veículo tombado fora da pista e o motorista preso às ferragens
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Uma carreta que transportava grãos capotou na BR-365, na altura do Km383, em Patos de Minas (MG), Triângulo Mineiro, na tarde deste domingo (15/3). O motorista morreu no local.
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Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), a carreta foi encontrada capotada fora da pista de rolamento. Dentro da cabine, o motorista estava preso às ferragens e não sobreviveu.
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Após trabalho da perícia técnica, os bombeiros retiraram o corpo do homem das ferragens.
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A vítima foi entregue aos cuidados da perícia da Polícia Civil para encaminhamento ao Instituto Médico Legal (IML) de Patos de Minas.