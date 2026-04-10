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Um morto e três feridos graves após capotamento de ônibus turístico na ilha espanhola de La Gomera

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AFP
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Repórter
10/04/2026 12:12

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Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas nesta sexta-feira (10) na ilha espanhola de La Gomera, no arquipélago atlântico das Canárias, após o capotamento de um ônibus turístico, informaram as autoridades e o serviço de emergência 112.

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"Queda de um ônibus em um barranco", com "um homem morto, três feridos graves e onze de gravidade moderada", explicou o serviço no X.

Fotos divulgadas pelo 112 mostravam o ônibus tombado sobre um dos lados na encosta da montanha por onde passa a estrada.

Nem as autoridades nem o serviço de emergência divulgaram a nacionalidade do passageiro morto e dos feridos, mas Héctor Cabrera, conselheiro de emergências de La Gomera, explicou à televisão TVE que os ocupantes do ônibus "estavam hospedados em um complexo hoteleiro" da ilha.

Por causa de seu clima ameno, as ilhas Canárias são um destino turístico muito procurado durante todo o ano e, em 2025, receberam 15,7 milhões dos quase 100 milhões de visitantes que o país recebeu, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE).

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al/mig/ahg/lm-jc

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