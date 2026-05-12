Assine
overlay
Início Gerais
ACIDENTE NO ANEL

Acidente no Anel: trânsito está totalmente interditado sentido Vitória

Carreta teria perdido os freios na altura do bairro Betânia e atingido ao menos 13 veículos; duas pessoas ficaram feridas

Publicidade
Carregando...
SM
Sofia Maia*
SM
Sofia Maia*
Repórter
Jornalista em formação pela PUC Minas.
12/05/2026 16:27 - atualizado em 12/05/2026 16:34

compartilhe

SIGA
×
Acidente na região Oeste da capital mineira deixou ao menos duas pessoas feridas e causou grande congestionamento no sentido Vitória
Acidente na região Oeste da capital mineira deixou ao menos duas pessoas feridas e causou grande congestionamento no sentido Vitória crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um acidente envolvendo uma carreta e outros veículos interditou completamente o trânsito no Anel Rodoviário de Belo Horizonte, no sentido Vitória, na tarde desta terça-feira (12/5). A colisão ocorreu na altura do bairro Betânia, na Região Oeste da capital mineira, e deixou pelo menos duas pessoas feridas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo o Corpo de Bombeiros, ao menos 13 veículos se envolveram no engavetamento, entre eles oito carros, uma caminhonete e quatro carretas. O congestionamento se espalhou rapidamente pela via e motoristas enfrentam longos períodos de retenção.

A BHTrans informou que o trânsito no sentido Vitória foi totalmente interditado e o fluxo de veículos precisou ser desviado para a pista marginal. O bloqueio provocou reflexos em diferentes acessos da Região Oeste e em corredores importantes que dão acesso ao Anel Rodoviário.

De acordo com o aplicativo Waze, o trânsito segue em muita lentidão em uma velocidade média de 13Km/h. 

Segundo as primeiras informações das equipes de resgate, o acidente aconteceu por volta das 14h40, próximo ao trevo da Avenida Úrsula Paulino e da área de escape do Anel Rodoviário. Testemunhas relataram que a carreta perdeu os freios enquanto descia o trecho e acabou atingindo os veículos que seguiam pela pista.

Leia Mais

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram veículos destruídos, pessoas correndo para prestar socorro às vítimas e um dos automóveis tombado na pista. Conforme apuração inicial, um ocupante de um dos carros atingidos foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com ferimentos leves.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Estagiária sob supervisão da editora Vera Schmitz

Tópicos relacionados:

acidente anel

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay