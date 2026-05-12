Acidente no Anel: trânsito está totalmente interditado sentido Vitória

Um acidente envolvendo uma carreta e outros veículos interditou completamente o trânsito no Anel Rodoviário de Belo Horizonte, no sentido Vitória, na tarde desta terça-feira (12/5). A colisão ocorreu na altura do bairro Betânia, na Região Oeste da capital mineira, e deixou pelo menos duas pessoas feridas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, ao menos 13 veículos se envolveram no engavetamento, entre eles oito carros, uma caminhonete e quatro carretas. O congestionamento se espalhou rapidamente pela via e motoristas enfrentam longos períodos de retenção.



A BHTrans informou que o trânsito no sentido Vitória foi totalmente interditado e o fluxo de veículos precisou ser desviado para a pista marginal. O bloqueio provocou reflexos em diferentes acessos da Região Oeste e em corredores importantes que dão acesso ao Anel Rodoviário.

De acordo com o aplicativo Waze, o trânsito segue em muita lentidão em uma velocidade média de 13Km/h.

Segundo as primeiras informações das equipes de resgate, o acidente aconteceu por volta das 14h40, próximo ao trevo da Avenida Úrsula Paulino e da área de escape do Anel Rodoviário. Testemunhas relataram que a carreta perdeu os freios enquanto descia o trecho e acabou atingindo os veículos que seguiam pela pista.



Imagens divulgadas nas redes sociais mostram veículos destruídos, pessoas correndo para prestar socorro às vítimas e um dos automóveis tombado na pista. Conforme apuração inicial, um ocupante de um dos carros atingidos foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com ferimentos leves.

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Estagiária sob supervisão da editora Vera Schmitz