Belo Horizonte pode ter chuvas de até 20 mm nesta terça (12/5)
Alguns bairros da capital mineira já registram precipitações, que poderão ocorrer de maneira isolada até as 8h desta quarta (13/5)
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A Defesa Civil do Município de Belo Horizonte emitiu um comunicado alertando para chuvas isoladas em Belo Horizonte nesta terça-feira (12/5). Segundo o órgão, até 8h desta quarta (13/5), as precipitações podem chegar a um acumulado de 20 mm. Também há previsão de raios e de rajadas de vento, com velocidades em torno de 50 km/h.
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Já há registro de chuva em alguns bairros da capital mineira, entre os quais Funcionários, na Região Centro-Sul, e Buritis, na Região Oeste. Até o momento, não há registro de alagamentos ou de danos causados pelas precipitações.
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Recomendações
- Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.
- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.
- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.
- Atenção especial para áreas de encostas e morros.
- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).
- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.
- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.