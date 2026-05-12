Belo Horizonte pode ter chuvas de até 20 mm nesta terça (12/5)

A Defesa Civil do Município de Belo Horizonte emitiu um comunicado alertando para chuvas isoladas em Belo Horizonte nesta terça-feira (12/5). Segundo o órgão, até 8h desta quarta (13/5), as precipitações podem chegar a um acumulado de 20 mm. Também há previsão de raios e de rajadas de vento, com velocidades em torno de 50 km/h.

Já há registro de chuva em alguns bairros da capital mineira, entre os quais Funcionários, na Região Centro-Sul, e Buritis, na Região Oeste. Até o momento, não há registro de alagamentos ou de danos causados pelas precipitações.

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