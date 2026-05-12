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Belo Horizonte pode ter chuvas de até 20 mm nesta terça (12/5)

Alguns bairros da capital mineira já registram precipitações, que poderão ocorrer de maneira isolada até as 8h desta quarta (13/5)

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Repórter
12/05/2026 19:56

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Chuvas podem vir acompanhadas de raios e de rajadas de vento de até 50 km/h
Chuvas podem vir acompanhadas de raios e de rajadas de vento de até 50 km/h crédito: Marcos Vieira/EM/D.A.Press

A Defesa Civil do Município de Belo Horizonte emitiu um comunicado alertando para chuvas isoladas em Belo Horizonte nesta terça-feira (12/5). Segundo o órgão, até 8h desta quarta (13/5), as precipitações podem chegar a um acumulado de 20 mm. Também há previsão de raios e de rajadas de vento, com velocidades em torno de 50 km/h.

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Já há registro de chuva em alguns bairros da capital mineira, entre os quais Funcionários, na Região Centro-Sul, e Buritis, na Região Oeste. Até o momento, não há registro de alagamentos ou de danos causados pelas precipitações.

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  • Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.
  • Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.
  • Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.
  • Atenção especial para áreas de encostas e morros.
  • Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).
  • Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.
  • Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

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