Alerta: mais de 50 cidades de MG podem ter chuvas intensas; veja lista
Aviso do Instituto Nacional de Meteorologia prevê chuva intensa em 51 cidades de Minas Gerais ao longo desta segunda-feira (11/5). Saiba como se proteger
compartilheSIGA
Cinquenta e uma cidades de Minas Gerais podem ser atingidas por chuva intensa nesta segunda-feira (11/5), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Os municípios podem registrar até 50 milímetros (mm) de chuva por dia, com ventos intensos de até 60km/h. Conforme a meteorologia, uma chuva de 50mm é considerada bastante forte, pois cada milímetro de chuva corresponde a um litro de água por metro quadrado.
Leia Mais
De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 50mm, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 50 litros de água.
Segundo o Inmet, o alerta amarelo, de perigo potencial, indica baixo risco de corte de energia elétrica, danos a plantações, queda de árvores e alagamentos, e é válido até o final do dia.
Em caso de rajadas de vento, a recomendação é evitar se abrigar debaixo de árvores devido ao risco de queda e descargas elétricas. Também é aconselhável não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O que fazer em caso de chuva?
A Defesa Civil recomenda que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.
Recomendações
- Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
- Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
- Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
- Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
- Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).
Quais cidades podem ser atingidas?
- Aiuruoca
- Alagoa
- Além Paraíba
- Antônio Prado de Minas
- Argirita
- Barão de Monte Alto
- Belmiro Braga
- Bicas
- Bocaina de Minas
- Bom Jardim de Minas
- Caiana
- Caparaó
- Carangola
- Carvalhos
- Cataguases
- Chácara
- Chiador
- Espera Feliz
- Estrela Dalva
- Eugenópolis
- Faria Lemos
- Guarará
- Itamonte
- Itanhandu
- Juiz de Fora
- Laranjal
- Leopoldina
- Liberdade
- Lima Duarte
- Mar de Espanha
- Maripá de Minas
- Matias Barbosa
- Muriaé
- Olaria
- Palma
- Passa Quatro
- Passa Vinte
- Patrocínio do Muriaé
- Pedra Dourada
- Pequeri
- Pirapetinga
- Recreio
- Rio Preto
- Santa Bárbara do Monte Verde
- Santana do Deserto
- Santa Rita de Jacutinga
- Santo Antônio do Aventureiro
- Senador Cortes
- Simão Pereira
- Tombos
- Volta Grande