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ATENÇÃO, MORADORES!

Alerta: mais de 50 cidades de MG podem ter chuvas intensas; veja lista

Aviso do Instituto Nacional de Meteorologia prevê chuva intensa em 51 cidades de Minas Gerais ao longo desta segunda-feira (11/5). Saiba como se proteger

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
11/05/2026 08:00

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Quatrocentas e duas cidades de Minas Gerais podem ser atingidas por chuvas intensas neste domingo (7/12)
A Defesa Civil recomenda que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação crédito: Leandro Couri/EM/DA Press

Cinquenta e uma cidades de Minas Gerais podem ser atingidas por chuva intensa nesta segunda-feira (11/5), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

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Os municípios podem registrar até 50 milímetros (mm) de chuva por dia, com ventos intensos de até 60km/h. Conforme a meteorologia, uma chuva de 50mm é considerada bastante forte, pois cada milímetro de chuva corresponde a um litro de água por metro quadrado.

Leia Mais

De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 50mm, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 50 litros de água.

Segundo o Inmet, o alerta amarelo, de perigo potencial, indica baixo risco de corte de energia elétrica, danos a plantações, queda de árvores e alagamentos, e é válido até o final do dia.

Em caso de rajadas de vento, a recomendação é evitar se abrigar debaixo de árvores devido ao risco de queda e descargas elétricas. Também é aconselhável não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

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O que fazer em caso de chuva?

A Defesa Civil recomenda que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.

Recomendações

  • Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
  • Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
  • Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
  • Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
  • Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Quais cidades podem ser atingidas?

  • Aiuruoca
  • Alagoa
  • Além Paraíba
  • Antônio Prado de Minas
  • Argirita
  • Barão de Monte Alto
  • Belmiro Braga
  • Bicas
  • Bocaina de Minas
  • Bom Jardim de Minas
  • Caiana
  • Caparaó
  • Carangola
  • Carvalhos
  • Cataguases
  • Chácara
  • Chiador
  • Espera Feliz
  • Estrela Dalva
  • Eugenópolis
  • Faria Lemos
  • Guarará
  • Itamonte
  • Itanhandu
  • Juiz de Fora
  • Laranjal
  • Leopoldina
  • Liberdade
  • Lima Duarte
  • Mar de Espanha
  • Maripá de Minas
  • Matias Barbosa
  • Muriaé
  • Olaria
  • Palma
  • Passa Quatro
  • Passa Vinte
  • Patrocínio do Muriaé
  • Pedra Dourada
  • Pequeri
  • Pirapetinga
  • Recreio
  • Rio Preto
  • Santa Bárbara do Monte Verde
  • Santana do Deserto
  • Santa Rita de Jacutinga
  • Santo Antônio do Aventureiro
  • Senador Cortes
  • Simão Pereira
  • Tombos
  • Volta Grande

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