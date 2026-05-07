Ventos de até 60 km/h colocam 50 cidades de Minas em alerta amarelo
Inmet emite aviso de perigo potencial para cidades do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Sul e Sudoeste do estado
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Rajadas de vento de até 60 km/h colocaram 50 cidades de Minas Gerais em alerta de perigo potencial para vendaval nesta sexta-feira (8/5). O aviso foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e vale entre as 12h e as 23h59 para municípios das regiões do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Sul e Sudoeste do estado, devido à previsão de ventos intensos que podem causar transtornos.
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Segundo o órgão, há baixo risco de queda de galhos de árvores. Apesar disso, o instituto orienta atenção redobrada durante o período do alerta.
Entre as recomendações estão: evitar abrigo debaixo de árvores, principalmente durante rajadas mais fortes, por causa do risco de quedas e descargas elétricas; também é indicado não estacionar veículos perto de torres de transmissão e placas de propaganda.
Em caso de emergência, a população pode procurar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou acionar o Corpo de Bombeiros pelo 193.
Frente fria avança
A rápida formação de um ciclone extratropical no litoral do Sul do país e formação de uma frente fria deve provocar ventos fortes, queda de temperatura e possibilidade de chuva em Minas Gerais ao longo do fim de semana e início da próxima semana. Segundo o meteorologista do Inmet, Lizandro Gemiacki, os efeitos começam nesta sexta (8/5), e atingem principalmente o Triângulo Mineiro, Sul de Minas, Região Metropolitana de Belo Horizonte, Zona da Mata e Região Central do estado.
De acordo com o meteorologista, a frente fria será responsável por intensificar os ventos antes, durante e depois da passagem do sistema de baixa pressão atmosférica. “A gente vai ter essa condição de um tempo mais ventoso desde amanhã até, pelo menos, segunda-feira. Conforme a frente vai avançando ela vai provando essa condição de ventos mais intensos”, explicou Lizandro.
As rajadas podem chegar a 60 km/h em algumas cidades, especialmente nas regiões do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Sul e Sudoeste do estado.
O avanço da frente fria também deve provocar mudanças nas temperaturas em diversas regiões do estado. Inicialmente, a queda será percebida nas temperaturas máximas, principalmente a partir de segunda-feira (11/5). No domingo (10/5), os efeitos ainda devem ficar mais concentrados no Triângulo e Sul de Minas.
Ainda segundo Lizandro, a partir de segunda-feira o resfriamento avança para a Região Metropolitana de Belo Horizonte, Zona da Mata e Região Central. No Sul de Minas, a redução nas temperaturas pode variar entre 5°C e 8°C, e na Grande BH, a queda prevista é de 4°C a 7°C ao longo do início da próxima semana.
Na capital mineira, a previsão indica mudança significativa no tempo em poucos dias. A temperatura máxima, que deve chegar aos 30°C no domingo, pode cair para cerca de 26°C na segunda-feira. Além do frio mais intenso, o vento deve aumentar a sensação térmica de queda de temperatura.
O meteorologista também destacou a possibilidade de chuvas rápidas no domingo e na segunda. Apesar de algumas pancadas poderem ocorrer com maior intensidade em pontos isolados, a tendência é de precipitações de curta duração e sem grandes acumulados.
A partir de terça-feira (12/5), a previsão é de que um sistema de alta pressão volte a atuar sobre Minas Gerais, favorecendo o tempo mais estável. Com isso, o céu deve ficar mais aberto e as temperaturas mínimas passam a cair durante as manhãs, enquanto as máximas permanecem mais amenas ao longo do dia.
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Cidades sob alerta de Ventania
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*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck