Ciclone, furacão ou tornado? Entenda a diferença entre os fenômenos

A chegada de um ciclone extratropical a Minas Gerais nesta semana acende um alerta e também uma dúvida comum: qual a diferença entre ciclone, furacão e tornado? Embora os três fenômenos envolvam ventos fortes e giratórios, eles não são sinônimos e suas características variam muito em formação, escala e poder de destruição.

Para começar, "ciclone" é o termo técnico geral. Ele descreve qualquer sistema de tempestade em grande escala, com ventos que giram em torno de um centro de baixa pressão atmosférica. Pense nele como um grande guarda-chuva que abriga diferentes tipos de tempestades, dependendo de onde e como elas se formam.

Leia Mais

Furacões e tufões são, na prática, o mesmo fenômeno: ciclones tropicais muito intensos. A única diferença entre eles é a localização geográfica. Quando um ciclone tropical com ventos sustentados acima de 119 km/h ocorre no Oceano Atlântico ou no leste do Oceano Pacífico, é chamado de furacão. Se o mesmo evento acontece no noroeste do Pacífico, recebe o nome de tufão.

Esses sistemas se formam sobre águas oceânicas quentes, ganham força com a umidade e podem durar dias ou semanas, percorrendo milhares de quilômetros. Sua principal característica é o "olho", uma área de calmaria no centro da tempestade. A intensidade de um furacão é medida pela Escala Saffir-Simpson, que o classifica em categorias de 1 a 5 de acordo com a velocidade dos ventos.

O que diferencia cada fenômeno?

Os tornados, por outro lado, são bem diferentes em escala e origem. Eles são colunas de ar que giram de forma extremamente violenta, estendendo-se de uma nuvem de tempestade até o solo. São muito menores que furacões, mas seus ventos podem ser ainda mais rápidos e destrutivos.

Geralmente, os tornados se formam sobre a terra, duram de minutos a, no máximo, algumas horas e estão associados a tempestades severas, conhecidas como supercélulas. Sua aparência clássica é a de um funil estreito e escuro.

Para facilitar o entendimento, veja as principais características de cada um:

Ciclone: é o nome genérico para qualquer sistema de baixa pressão com ventos giratórios. Pode ser tropical, extratropical ou subtropical, dependendo da sua origem e estrutura.

Furacão e tufão: são nomes regionais para ciclones tropicais intensos que se formam sobre oceanos quentes. São fenômenos de grande escala, com centenas de quilômetros de diâmetro.

Tornado: é um fenômeno de escala local, violento e de curta duração. Forma-se sobre a terra e tem a aparência de um funil que toca o chão.

Ciclone extratropical: é o tipo mais comum no Brasil. Forma-se fora dos trópicos, a partir do encontro de massas de ar quente e fria, e geralmente traz ventos fortes e chuva intensa, mas com uma estrutura diferente da de um furacão.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.