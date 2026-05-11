BH: guarda-chuva será necessário nesta segunda? Veja a previsão
Belo Horizonte registra temperatura amena nesta segunda-feira (11/5); veja a previsão completa e as mínimas registradas
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Depois de registrar dias quentes, Belo Horizonte deve ter temperatura máxima um pouco mais baixa nesta segunda-feira (11/5). Os termômetros chegaram até 29°C nos últimos dias, mas, segundo a Defesa Civil de BH, devem marcar 27°C hoje.
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Ainda de acordo com o órgão municipal, o dia será de céu nublado com pancadas de chuva e possíveis trovoadas isoladas. A temperatura mínima registrada foi de 18,3°C, às 1h50, na Região Venda Nova.
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A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 45% no período da tarde.
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Temperaturas mínimas registradas por regional em 11/5
- Barreiro: 19,1°C, às 6h25.
- Centro-Sul: 18,7°C, às 6h30.
- Oeste: 18,5°C, com sensação térmica de 17,1°C, à 1h.
- Pampulha: 18,8°C, com sensação térmica de 20,8°C, às 6h.
- Venda Nova: 18,3°C, à 1h50.
Previsão para maio
Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o mês de maio é caracterizado pela pouca nebulosidade e grande amplitude térmica com manhãs frias e tardes mais quentes. Além disso, maio marca o início da estação seca em Minas Gerais, e a umidade relativa do ar tende a ficar mais baixa. Os índices podem ficar abaixo dos 20%.