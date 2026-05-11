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PREVISÃO DO TEMPO

BH: guarda-chuva será necessário nesta segunda? Veja a previsão

Belo Horizonte registra temperatura amena nesta segunda-feira (11/5); veja a previsão completa e as mínimas registradas

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
11/05/2026 07:36

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Belo Horizonte amanheceu com céu nublado e pancadas de chuvas isoladas nesta terça-feira (26/3); três regionais estão sob alerta para risco geológico
Belo Horizonte pode ter pancadas de chuvas isoladas nesta segunda-feira (115) crédito: Edésio Ferreira/EM/DA Press

Depois de registrar dias quentes, Belo Horizonte deve ter temperatura máxima um pouco mais baixa nesta segunda-feira (11/5). Os termômetros chegaram até 29°C nos últimos dias, mas, segundo a Defesa Civil de BH, devem marcar 27°C hoje.

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Ainda de acordo com o órgão municipal, o dia será de céu nublado com pancadas de chuva e possíveis trovoadas isoladas. A temperatura mínima registrada foi de 18,3°C, às 1h50, na Região Venda Nova.

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A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 45% no período da tarde.

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Temperaturas mínimas registradas por regional em 11/5

  • Barreiro: 19,1°C, às 6h25.
  • Centro-Sul: 18,7°C, às 6h30.
  • Oeste: 18,5°C, com sensação térmica de 17,1°C, à 1h.
  • Pampulha: 18,8°C, com sensação térmica de 20,8°C, às 6h.
  • Venda Nova: 18,3°C, à 1h50.

Previsão para maio

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o mês de maio é caracterizado pela pouca nebulosidade e grande amplitude térmica com manhãs frias e tardes mais quentes. Além disso, maio marca o início da estação seca em Minas Gerais, e a umidade relativa do ar tende a ficar mais baixa. Os índices podem ficar abaixo dos 20%.

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