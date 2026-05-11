BH: guarda-chuva será necessário nesta segunda? Veja a previsão

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Depois de registrar dias quentes, Belo Horizonte deve ter temperatura máxima um pouco mais baixa nesta segunda-feira (11/5). Os termômetros chegaram até 29°C nos últimos dias, mas, segundo a Defesa Civil de BH, devem marcar 27°C hoje.

Ainda de acordo com o órgão municipal, o dia será de céu nublado com pancadas de chuva e possíveis trovoadas isoladas. A temperatura mínima registrada foi de 18,3°C, às 1h50, na Região Venda Nova.

A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 45% no período da tarde.

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Temperaturas mínimas registradas por regional em 11/5

Barreiro: 19,1°C, às 6h25.

Centro-Sul: 18,7°C, às 6h30.

Oeste: 18,5°C, com sensação térmica de 17,1°C, à 1h.

Pampulha: 18,8°C, com sensação térmica de 20,8°C, às 6h.

Venda Nova: 18,3°C, à 1h50.

Previsão para maio

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o mês de maio é caracterizado pela pouca nebulosidade e grande amplitude térmica com manhãs frias e tardes mais quentes. Além disso, maio marca o início da estação seca em Minas Gerais, e a umidade relativa do ar tende a ficar mais baixa. Os índices podem ficar abaixo dos 20%.