PRF encontra 25 kg cocaína escondida em tanques de carros

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

Mais de 25 quilos de cocaína escondidos nos tanques de combustível de dois carros foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-050, em Uberaba, no Triângulo Mineiro. A ação aconteceu durante fiscalização realizada na frente da Unidade Operacional da corporação, no km 166 da rodovia na tarde dessa segunda-feira (11/5). Quatro pessoas foram presas — dois são pai e filho, de 59 e 25 anos.

Segundo a PRF, a primeira abordagem ocorreu por volta das 13h15, quando os policiais deram ordem de parada a um veículo Fiat Uno Vivace, de cor preta, conduzido por um homem de 25 anos, que estava acompanhado de um passageiro de 31 anos.

Durante a fiscalização, o motorista contou que havia saído de São José do Rio Preto (SP) e seguiria até Brasília (DF), onde receberia R$ 2 mil pelo transporte do veículo. Os agentes desconfiaram da versão apresentada e realizaram uma vistoria mais detalhada no carro.

No tanque de combustível do automóvel, os agentes encontraram 17 tabletes de pasta base de cocaína. O homem negou saber da existência da droga e disse apenas que havia aceitado fazer o transporte do veículo a pedido do pai de criação.

Enquanto a ocorrência era atendida, outra equipe da PRF percorreu trechos próximos da BR-050 em busca de possíveis veículos ligados ao caso. Durante as buscas, os policiais localizaram um segundo Fiat Uno Vivace, de cor cinza, escondido atrás de uma construção abandonada, próxima à balança da ANTT, no km 161,7 da rodovia.

Dois homens, de 57 e 59 anos, estavam ao lado do carro e disseram aos policiais que aguardavam uma carona. O veículo também foi levado para fiscalização.

Dentro do tanque de combustível do segundo automóvel, a PRF encontrou mais 11 tabletes de drogas, sendo três de pasta base e oito de cloridrato de cocaína.

Segundo a corporação, o homem de 59 anos assumiu a responsabilidade pelos entorpecentes encontrados nos dois veículos, incluindo a carga transportada pelo filho. Ele contou que comprou a droga em Dourados (MS) por R$ 150 mil e pretendia levá-la até Brasília.

Os suspeitos foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil em Uberaba, junto com os veículos e a droga apreendida.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão da subeditora Fernanda Penna