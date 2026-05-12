PRF encontra 25 kg cocaína escondida em tanques de carros
Quatro pessoas foram presas; dois são pai e filho, de 59 e 25 anos. A ação aconteceu durante fiscalização realizada na BR-050, em Uberaba
compartilheSIGA
Mais de 25 quilos de cocaína escondidos nos tanques de combustível de dois carros foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-050, em Uberaba, no Triângulo Mineiro. A ação aconteceu durante fiscalização realizada na frente da Unidade Operacional da corporação, no km 166 da rodovia na tarde dessa segunda-feira (11/5). Quatro pessoas foram presas — dois são pai e filho, de 59 e 25 anos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Segundo a PRF, a primeira abordagem ocorreu por volta das 13h15, quando os policiais deram ordem de parada a um veículo Fiat Uno Vivace, de cor preta, conduzido por um homem de 25 anos, que estava acompanhado de um passageiro de 31 anos.
Durante a fiscalização, o motorista contou que havia saído de São José do Rio Preto (SP) e seguiria até Brasília (DF), onde receberia R$ 2 mil pelo transporte do veículo. Os agentes desconfiaram da versão apresentada e realizaram uma vistoria mais detalhada no carro.
Leia Mais
No tanque de combustível do automóvel, os agentes encontraram 17 tabletes de pasta base de cocaína. O homem negou saber da existência da droga e disse apenas que havia aceitado fazer o transporte do veículo a pedido do pai de criação.
Enquanto a ocorrência era atendida, outra equipe da PRF percorreu trechos próximos da BR-050 em busca de possíveis veículos ligados ao caso. Durante as buscas, os policiais localizaram um segundo Fiat Uno Vivace, de cor cinza, escondido atrás de uma construção abandonada, próxima à balança da ANTT, no km 161,7 da rodovia.
Dois homens, de 57 e 59 anos, estavam ao lado do carro e disseram aos policiais que aguardavam uma carona. O veículo também foi levado para fiscalização.
Dentro do tanque de combustível do segundo automóvel, a PRF encontrou mais 11 tabletes de drogas, sendo três de pasta base e oito de cloridrato de cocaína.
Segundo a corporação, o homem de 59 anos assumiu a responsabilidade pelos entorpecentes encontrados nos dois veículos, incluindo a carga transportada pelo filho. Ele contou que comprou a droga em Dourados (MS) por R$ 150 mil e pretendia levá-la até Brasília.
Os suspeitos foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil em Uberaba, junto com os veículos e a droga apreendida.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
*Estagiária sob supervisão da subeditora Fernanda Penna