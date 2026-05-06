BH: homem é preso com mais de 17 mil pinos de cocaína; confira o flagrante

Um homem de 30 anos foi preso na noite dessa terça-feira (5/5) com mais de 17 mil pinos de cocaína na Vila Nossa Senhora de Fátima, no Aglomerado da Serra, Região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG).

Segundo a Polícia Militar, a guarnição recebeu uma denúncia anônima informando que um dos gerentes do tráfico estava transportando uma grande carga de cocaína para comercialização em um ponto conhecido como “Boca da Band”.

Diante das informações, equipes montaram um cerco em pontos estratégicos da região para tentar interceptar o suspeito, descrito como um homem usando camisa preta e bermuda, carregando uma sacola grande e um rádio comunicador.

Ao perceber a presença policial, o homem tentou fugir em direção ao Beco Canaã, mas encontrou outras equipes posicionadas para impedir a fuga. Na tentativa de escapar, ele ainda pulou para dentro de um lote e entrou em uma residência, buscando sair pelo segundo andar, porém acabou detido.

Segundo os militares, no momento da prisão ele colocou as mãos na cabeça e disse: “Perdi, perdi, perdi…”. O suspeito, conhecido pelo apelido de “Shein”, transportava na sacola cerca de 17.607 pinos de cocaína, totalizando mais de 14 quilos da droga.

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Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Polícia Civil junto com o material apreendido.