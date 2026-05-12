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ENGAVETAMENTO

Acidente grave no Anel: tráfego segue parcialmente interditado; entenda

Engavetamento ocorreu por volta das 14h40, próximo ao trevo da Avenida Úrsula Paulino e da área de escape do Anel Rodoviário

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Bruno Luis Barros
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
12/05/2026 20:30 - atualizado em 12/05/2026 20:34

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Acidente provocado por uma carreta no Anel Rodoviário, no sentido Vitória, deixou vários veículos destruídos
Acidente provocado por uma carreta no Anel Rodoviário, no sentido Vitória, deixou vários veículos destruídos crédito: Marcos Vieira/EM/D.A Press

A Prefeitura de Belo Horizonte informou na noite desta terça-feira (12/5) que liberou, por volta das 18h30, as faixas esquerda e central do Anel Rodoviário, na altura do Bairro Betânia, sentido RJ/Vitória, após uma carreta provocar um engavetamento envolvendo oito carros, uma caminhonete, uma van e quatro carretas.

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Até o fechamento desta edição, apenas a faixa direita permanecia interditada, mas sem gerar complicações no trânsito. 

"As linhas do transporte coletivo, que estavam desviadas, voltaram ao itinerário normal por volta das 18h", informou a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana. 

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Duas pessoas ficaram feridas e precisaram de atendimento médico no local, sendo encaminhadas para o Hospital João XXIII, nenhuma em estado grave.

De acordo com as primeiras informações divulgadas pelas equipes de resgate, o acidente ocorreu por volta das 14h40, próximo ao trevo da Avenida Úrsula Paulino e à área de escape existente na rodovia. Testemunhas relataram que a carreta teria perdido os freios antes de atingir os demais veículos que seguiam pela pista.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a carreta que causou o engavetamento carregava telhas galvanizadas, barras de ferro, entre outros materiais. O veículo transportava 13 toneladas de carga. A capacidade máxima é de 14 toneladas.

Ainda de acordo com a instituição policial, parte da carga se desprendeu e um vergalhão quase atingiu a cabeça de um condutor.

Os responsáveis pelo trânsito fizeram a limpeza da estrada para liberar a pista aos motoristas-Larissa Leone/EM/D.A Press
Os responsáveis pelo trânsito fizeram a limpeza da estrada para liberar a pista aos motoristas Larissa Leone/EM/D.A Press
Uma carreta fora de controle provocou um grave acidente na tarde desta terça-feira (12/5) no Anel Rodoviário de Belo Horizonte -Larissa Leone/EM/D.A Press
Uma carreta fora de controle provocou um grave acidente na tarde desta terça-feira (12/5) no Anel Rodoviário de Belo Horizonte Larissa Leone/EM/D.A Press
O acidente causou filas de congestionamento -Marcos Vieira/EM/D.A Press
O acidente causou filas de congestionamento Marcos Vieira/EM/D.A Press
Segundo o Corpo de Bombeiros, 13 veículos se envolveram na colisão, entre eles oito carros, uma caminhonete e quatro carretas.-Marcos Vieira/EM/D.A Press
Segundo o Corpo de Bombeiros, 13 veículos se envolveram na colisão, entre eles oito carros, uma caminhonete e quatro carretas. Marcos Vieira/EM/D.A Press
O trânsito ficou completamente interditado no sentido Vitória-Marcos Vieira/EM/D.A Press
O trânsito ficou completamente interditado no sentido Vitória Marcos Vieira/EM/D.A Press
As vítimas, que estavam no mesmo carro de passeio foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)-Marcos Vieira/EM/D.A Press
As vítimas, que estavam no mesmo carro de passeio foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Marcos Vieira/EM/D.A Press
De acordo com as primeiras informações divulgadas pelas equipes de resgate, o acidente ocorreu por volta das 14h40, próximo ao trevo da Avenida Úrsula Paulino e da área de escape existente na rodovia-Larissa Leone/EM/D.A Press
De acordo com as primeiras informações divulgadas pelas equipes de resgate, o acidente ocorreu por volta das 14h40, próximo ao trevo da Avenida Úrsula Paulino e da área de escape existente na rodovia Larissa Leone/EM/D.A Press
Apenas duas pessoas ficaram feridas e precisaram de atendimento médico no local-Larissa Leone/EM/D.A Press
Apenas duas pessoas ficaram feridas e precisaram de atendimento médico no local Larissa Leone/EM/D.A Press
Mazzo Boechat agradece a Deus por não ter se ferido no acidente -Marcos Vieira/EM/D.A Press
Mazzo Boechat agradece a Deus por não ter se ferido no acidente Marcos Vieira/EM/D.A Press
Militares do Corpo de Bombeiros, agentes da Polícia Militar, equipes da BHTrans e socorristas do Samu atuaram na ocorrência para prestar atendimento às vítimas-Marcos Vieira/EM/D.A Press
Militares do Corpo de Bombeiros, agentes da Polícia Militar, equipes da BHTrans e socorristas do Samu atuaram na ocorrência para prestar atendimento às vítimas Marcos Vieira/EM/D.A Press
Imagens divulgadas nas redes sociais mostram a carreta atravessada na pista e diversos carros danificados após o impacto.-Marcos Vieira/EM/D.A Press
Imagens divulgadas nas redes sociais mostram a carreta atravessada na pista e diversos carros danificados após o impacto. Marcos Vieira/EM/D.A Press

O trânsito foi desviado para a via marginal do Anel Rodoviário em decorrência do acidente. No entanto, por volta das 17h30, a reportagem flagrou nessa via uma carreta que não conseguiu subir uma rampa, causando outra retenção no tráfego de veículos (veja vídeo abaixo). A carreta já foi retirada do local.

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