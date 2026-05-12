Semana S: Ana Castela, Ludmilla e Dilsinho devem atrair 40 mil pessoas a BH

A Praça da Estação e outros espaços do Hipercentro de Belo Horizonte começaram a receber nesta segunda-feira (11/5) até domingo (17/5) a segunda edição da Semana S, evento promovido pelo Sistema Fecomércio-MG, Sesc e Senac.

A programação gratuita vai reunir shows de alguns dos maiores nomes da música nacional como Ana Castela, Ludmilla, Dilsinho, Gian & Giovani, e Pato Fu, além de serviços de saúde, oficinas, ações de bem-estar, atividades culturais e um feirão com 15 mil vagas de emprego.

Segundo Nadim Donato, presidente das organizadoras, são esperadas cerca de 40 mil pessoas nos três dias de shows na Praça da Estação (de sexta a domingo). Já o Feirão de Empregos deve receber aproximadamente 20 mil participantes.

“A expectativa é ampliar o acesso da população a serviços gratuitos, fortalecer a conexão entre empresários, trabalhadores e comunidade, além de reforçar o papel do Sistema Fecomércio no desenvolvimento econômico e social do nosso estado”, afirmou.

A primeira edição da Semana S em Minas foi realizada no ano passado, no Expominas. “Resolvemos trazer o evento para o Centro de Belo Horizonte, mais próximo do comércio e de fácil acesso à população”, disse Donato.

O evento acontece no Brasil inteiro por meio do Sistema Fecomércio, formado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), Sesc, Senac e sindicatos empresariais. Em Minas Gerais, a iniciativa tem foco em desenvolvimento econômico e social, oferecendo gratuitamente serviços voltados à saúde, qualificação profissional, inovação, empregabilidade, lazer e cultura.

Feirão terá vagas e preparação para entrevistas

Um dos principais destaques da programação será o Feirão de Empregos, realizado entre os dias 15 e 17 de maio, no espaço CentoeQuatro, também na Praça da Estação. Ao todo, serão ofertadas 15 mil vagas por 26 empresas parceiras em áreas como comércio, farmácias, bares, restaurantes e lojas de moda.

Além das oportunidades, os candidatos poderão receber apoio para entrevistas, com produção de currículos, fotos e maquiagem. Segundo Donato, o objetivo é permitir que a pessoa saia do evento já encaminhada para uma vaga.

O evento também contará com workshops e consultorias voltadas ao mercado de trabalho.

Saúde, gastronomia e inovação

Desde a segunda-feira (11/5), o público tem acesso gratuito a consultas e exames nas áreas de odontologia, oftalmologia, saúde da mulher e saúde do homem, mediante agendamento no site do evento, semanasfecomerciomg.com.br.

Também estão sendo realizadas ações educativas em saúde, oficinas de gastronomia e panificação, além de serviços de bem-estar, como corte de cabelo, quick massage, spa das mãos, aferição de pressão e glicemia, bioimpedância, auriculoterapia e ventosaterapia.

Outra atração será o "Innovation Day", realizado no Sesc Palladium, com palestras e debates sobre inovação, inteligência artificial, varejo e transformação digital.

Espaços de lazer, como o Sesc Geek Itinerante e um caminhão-palco também fazem parte da programação.

Programação desta quarta-feira a domingo da Semana S

Quarta-feira (13/5)

das 9h às 17h: Carretas de Gastronomia, na Serraria Souza Pinto

das 9h às 17h: Carretas de Saúde, na Avenida Santos Dumont

Quinta-feira (14/5)

das 9h às 17h: Carretas de Gastronomia, na Serraria Souza Pinto

das 9h às 17h: Carretas de Saúde, na Avenida Santos Dumont

Sexta-feira (15/5)

das 9h às 17h: Feirão de Empregos, no CentoeQuatro

das 9h às 17h: Atendimento Bem-Estar, na Praça da Estação

das 9h às 17h: Atendimento de Saúde, na Praça da Estação

das 9h às 17h: Espaço Sistema, na Praça Rui Barbosa

das 13h às 17h: Innovation Day, na Sesc Palladium

das 19h às 22h: Gian & Giovani e Dilsinho, na Praça da Estação



Sábado (16/5)

das 9h às 17h: Feirão de Empregos, na CentoeQuatro

das 9h às 17h: Carretas de Gastronomia, na Serraria Souza Pinto

das 9h às 17h: Carretas de Saúde, na Avenida Santos Dumont

das 9h às 17h: Atendimento Bem-Estar, na Praça da Estação

das 9h às 17h: Atendimento de Saúde, na Praça da Estação

das 9h às 17h: Espaço Sistema, na Praça Rui Barbosa

A partir de 17h30: Pato Fu e Ludmilla, na Praça da Estação

Domingo (17/05)

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das 9h às 13h: Atendimento de Bem-Estar, na Praça da Estação

das 9h às 13h: Atendimento de Saúde, na Praça da Estação

das 9h às 13h: Espaço Sistema, na Praça Rui Barbosa

das 10h às 14h: Feirão de Empregos, no CentoeQuatro

das 18h às 21h: Ana Castela, na Praça da Estação

*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck