Feirão de Emprego vai ofertar 15 mil vagas áreas de comércio e serviços

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Para quem busca uma nova qualificação no mercado de trabalho, um Feirão de Empregos disponibilizará 15 mil vagas por meio de 26 empresas entre os dias 15 e 17 de maio em Belo Horizonte. A iniciativa faz parte da Semana S, um evento realizado pelo Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac, que oferece uma diversidade de palestras, oficinas e serviços, além de grandes shows na Praça da Estação. A expectativa é que cerca de 20 mil pessoas participem do evento por dia.

Em conversa no EM Entrevista nesta segunda (27/04), o presidente da Fecomércio, Nadim Donato, afirmou que o principal é que a pessoa esteja disposta a buscar uma oportunidade: “Nós vamos ter até a Polícia Civil para emitir documentos lá, então a pessoa vai ter todo o suporte. Eu acho que o mais importante é a vontade da pessoa estar lá conosco”.

O feirão também oferecerá diversos serviços de apoio aos candidatos como Oficina de Currículo e Consultoria de Recrutamento. Além disso, serão realizadas maquiagem na carreta de Moda e Beleza e workshops sobre temas relevantes do mercado de trabalho, emissão de documentos e fotografia profissional.

“Antes da pessoa chegar e ir buscar um emprego, ela será recebida. Nós temos corte de cabelo e maquiagem, depois elas passam por uma psicólogo para dar uma referência na hora da entrevista. A gente faz o currículo da pessoa, se ela quiser. E aí ela escolhe qual empresa ela quer pedir o emprego”, explica Donato.

Será uma oportunidade para os profissionais fazerem networking e até mesmo ser encaminhado para uma entrevista nas áreas de comércio, bens e serviços. Os atendimentos serão limitados e mediante inscrição antecipada.

Serviços para todos os gostos

A Semana S contará com 14 carretas que ficarão estacionadas na Serraria Souza Pinto com serviços à disposição da população. Na área da saúde, serão disponibilizadas as carretas MedSesc Oftalmologia, OdontoSesc, Sesc Saúde Mulher e Saúde do Homem. Também haverá carretas com balança de bioimpedância, ventosaterapia e auriculoterapia

O atendimento será feito por ordem de chegada. Para tratamentos que se estendam por mais de um dia, um horário de retorno será marcado. “Se você não conseguiu ser atendido hoje, no outro dia com certeza será atendido”, garante Donato.

As carretas de gastronomia do Senac oferecerão aulas de gastronomia, confeitaria e panificação. As receitas vão desde o tradicional pão de queijo e roscas caseiras, até o Raviolli de Abóbora com Espuma de Verdes da Horta.

Para os entusiastas dos jogos, a Carreta Geek colocará jogos que marcaram várias gerações à disposição, assim como óculos de realidade virtual e simuladores de carros. Já as crianças poderão brincar na rua de lazer em pula-pula, ping-pong, jogos de tabuleiro e outras brincadeiras interativas.

Apresentações de peso

Para encerrar os dias, o palco da Praça da Estação receberá grandes nomes da música brasileira. No dia 15/4 a dupla Gian & Giovani tocará sucessos dos anos 90, seguida do samba de Dilsinho.

Dia 16/04 será a vez da banda mineira Pato Fu se apresentar com o teatro Giramundo com o projeto Música de Brinquedo. Em seguida Ludmilla se apresenta com seu repertório que transita entre funk, pop e pagode. Por fim, no dia 17/04 é vez da cantora e compositora Ana Castela encerrar a Semana S com seu sertanejo.

Todos os shows serão gratuitos e abertos ao público. A expectativa é receber um público de 25 mil pessoas em cada apresentação. A segurança será feita em parceria com a Polícia Militar para garantir a organização do evento.

“Eu gostaria que o público fosse à praça da estação, fazer a visita e levar a família. É importante que o público vá e conheça nossos serviços. Fora isso tem os shows: a sexta, o sábado e o domingo serão os dias mais calorosos. Espero que todos gostem”, convida Donato.

Aproximando a Fecomércio do público

Nadim Elias Donato Filho é o presidente do Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac desde 2022 e foi reeleito para seu segundo mandato na última sexta-feira (24/04). A eleição ocorreu na sede da Fecomércio MG, com a presença de 52 sindicatos filiados.

“No meu primeiro mandato nós fizemos um trabalho de requalificação das propostas da Fecomércio. A Fecomércio precisava crescer muito porque quanto mais importante ela for, o empresariado é melhor representado. Eu estou satisfeito e animado. Acho que agora fica até mais fácil porque as pessoas já entenderam as nossas propostas para continuar a valorização do sistema”, avalia Donato.



Para o presidente, a Semana S é um momento fundamental para aproximar a população, os empresários e os serviços oferecidos pelo Sistema. Segundo ele, a extensão da atuação da Fecomércio ainda é muito desconhecida pelo público.

“A nossa ideia é poder mostrar para o público o que que nós temos de oportunidade, que muita gente não conhece. Os empresários que pagam 100% do sistema, não tem nenhum recurso de governo, e a gente faz um trabalho social maravilhoso e o empresário às vezes não conhece isso. Então a nossa proposta é que ele entenda aonde ele põe o dinheiro dele”, explica.

Segundo Donato, os recursos advém da colaboração financeira dos empresários, entre 1% e 1,5% do valor de uma folha de pagamento. Esse recurso é repassado via Receita Federal, e depois para o Departamento Nacional até chegar em Minas Gerais. Parte da verba é utilizada para financiar a Semana S desde o ano passado.

O Sistema Fecomércio MG é formado pela Fecomércio, Sesc, Senac e a Confederação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e tem como objetivo promover o comércio e contribuir com o desenvolvimento social e econômico por meio da promoção da saúde, educação, cultura, do esporte, lazer e social.

PROGRAMAÇÃO SEMANA S – DE 11 A 17/05

Mais informações pelo site da Semana S

Segunda-feira, 11/05

Carretas Gastronomia

9h – 17h

Unidades Móveis de Gastronomia do Senac em Minas, com oficinas.

Serraria Souza Pinto - Av. Assis Chateaubriand, 889 - Centro, Belo Horizonte

Carretas Saúde

9h – 17h

Unidades Móveis de Saúde do Sesc em Minas, com atendimentos.

Av. Santos Dumont, 193 - Centro, Belo Horizonte

Terça-feira – 12/05





Carretas Gastronomia

9h – 17h

Unidades Móveis de Gastronomia do Senac em Minas, com oficinas.

Serraria Souza Pinto - Av. Assis Chateaubriand, 889 - Centro, Belo Horizonte

Carretas Saúde

9h – 17h

Unidades Móveis de Saúde do Sesc em Minas, com atendimentos.

Av. Santos Dumont, 193 - Centro, Belo Horizonte

Quarta-feira – 13/05

Carretas Gastronomia

9h – 17h

Unidades Móveis de Gastronomia do Senac em Minas, com oficinas.

Serraria Souza Pinto - Av. Assis Chateaubriand, 889 - Centro, Belo Horizonte

Carretas Saúde

9h – 17h

Unidades Móveis de Saúde do Sesc em Minas, com atendimentos.

Av. Santos Dumont, 193 - Centro, Belo Horizonte

Quinta-feira – 14/05





Carretas Gastronomia

9h – 17h

Unidades Móveis de Gastronomia do Senac em Minas, com oficinas.

Serraria Souza Pinto - Av. Assis Chateaubriand, 889 - Centro, Belo Horizonte

Carretas Saúde

9h – 17h

Unidades Móveis de Saúde do Sesc em Minas, com atendimentos.

Av. Santos Dumont, 193 - Centro, Belo Horizonte

Sexta-feira – 15/05

Feirão de Empregos

9h – 17h

Feirão de Empregos com ofertas de vagas junto à empresas parceiras e serviços de auxílio à população.

Praça Rui Barbosa, 104 - Centro, Belo Horizonte

Atendimento Bem-Estar

9h – 17h

Espaço de atendimento bem-estar: quick massage, cabelo.

Av. dos Andradas, 337 - Centro, Belo Horizonte - MG, 30120-010

Atendimento de Saúde

9h – 17h

Espaço de atendimento saúde: aferição pressão, glicemia, bioimpedância.

Av. dos Andradas, 337 - Centro, Belo Horizonte - MG, 30120-010

Innovation Day

13h – 17h

Evento para empresários e trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo

Sesc Palladium

Espaço Sistema

9h – 17h

Espaço de atendimento destinado à Fecomércio MG, Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais

Praça Rui Barbosa - Centro, Belo Horizonte

Show de Abertura

19h – 22h

Gian e Giovani e Dilsinho

Av. dos Andradas, 337 - Centro, Belo Horizonte

Sábado - 16/05

Feirão de Empregos

9h – 17h

Feirão de Empregos com ofertas de vagas junto a empresas parceiras e serviços de auxílio à população.

Praça Rui Barbosa, 104 - Centro, Belo Horizonte

Carretas Gastronomia

9h – 17h

Unidades Móveis de Gastronomia do Senac em Minas, com oficinas.

Serraria Souza Pinto - Av. Assis Chateaubriand, 889 - Centro, Belo Horizonte

Carretas Saúde

9h – 17h

Unidades Móveis de Saúde do Sesc em Minas, com atendimentos.

Av. Santos Dumont, 193 - Centro, Belo Horizonte

Atendimento Bem-Estar

9h – 17h

Espaço de atendimento bem-estar: quick massage, cabelo.

Av. dos Andradas, 337 - Centro, Belo Horizonte

Atendimento de Saúde

9h – 17h

Espaço de atendimento saúde: aferição pressão, glicemia, bioimpedância.

Av. dos Andradas, 337 - Centro, Belo Horizonte

Espaço Sistema

9h – 17h

Espaço de atendimento destinado à Fecomércio MG, Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais

Praça Rui Barbosa - Centro, Belo Horizonte

Shows musicais

A partir de 17h30

Banda Pato Fu e Ludmilla

Av. dos Andradas, 337 - Centro, Belo Horizonte

Domingo – 17/05

Feirão de Empregos

10h – 14h

Feirão de Empregos com ofertas de vagas junto a empresas parceiras e serviços de auxílio à população.

Praça Rui Barbosa, 104 - Centro, Belo Horizonte

Atendimento Bem-Estar

9h – 13h

Espaço de atendimento bem-estar: quick massage, cabelo.

Av. dos Andradas, 337 - Centro, Belo Horizonte

Atendimento de Saúde

9h – 13h

Espaço de atendimento saúde: aferição pressão, glicemia, bioimpedância.

Av. dos Andradas, 337 - Centro, Belo Horizonte

Espaço Sistema

9h – 13h

Espaço de atendimento destinado à Fecomércio MG, Sesc, Senac e Sindicatos Empresariais

Praça Rui Barbosa - Centro, Belo Horizonte

Show de Encerramento

18h – 21h

Ana Castela

Av. dos Andradas, 337 - Centro, Belo Horizonte

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