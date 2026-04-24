Como criar uma reserva de emergência mesmo ganhando pouco; veja o plano
Ter um dinheiro guardado é essencial para imprevistos; educadores financeiros ensinam um método simples para começar sua reserva com qualquer orçamento
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Montar uma reserva de emergência parece uma meta distante para quem tem o orçamento apertado, mas a verdade é que começar é mais simples do que se imagina. Com um plano claro, é possível criar uma proteção financeira contra imprevistos, mesmo sem sobrar muito dinheiro no fim do mês. O objetivo é garantir tranquilidade para lidar com situações inesperadas sem precisar recorrer a empréstimos com juros altos.
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O primeiro passo é entender que essa reserva não se destina a férias ou à compra de um bem, mas a cobrir despesas urgentes. Pense em cenários como a perda de um emprego, um problema de saúde na família ou um conserto inadiável em casa. A recomendação geral é juntar o equivalente a um período de três a seis meses do seu custo de vida essencial.
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Como começar a sua reserva financeira
Para quem tem uma renda limitada, a ideia de juntar milhares de reais pode assustar. Por isso, a estratégia é dividir o processo em etapas pequenas e realistas. O mais importante é criar o hábito de poupar, mesmo que o valor inicial seja baixo. A consistência transforma pequenos valores em uma quantia significativa ao longo do tempo.
Siga um plano prático para dar o pontapé inicial:
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Calcule seu custo essencial: liste apenas as despesas indispensáveis para viver por um mês. Inclua aluguel, contas de água e luz, alimentação e transporte. Deixe de fora gastos com lazer, delivery e assinaturas de streaming. O valor final é a sua meta mensal.
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Defina uma meta inicial pequena: em vez de pensar nos seis meses de uma vez, foque em alcançar o valor de um mês de custo essencial. Se ainda parecer muito, comece com um objetivo menor, como R$ 500 ou R$ 1.000. Atingir essa primeira marca trará motivação para continuar.
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Automatize o processo: a forma mais eficaz de garantir que você vai poupar é automatizar. Programe uma transferência automática da sua conta principal para a conta de investimento logo no dia em que receber o salário. Assim, você não corre o risco de gastar o dinheiro.
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Guarde em um local seguro e acessível: o dinheiro da reserva precisa estar seguro e disponível para resgate imediato. Boas opções são investimentos de baixo risco com liquidez diária, como o Tesouro Selic, CDBs que pagam 100% do CDI ou contas digitais remuneradas.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.