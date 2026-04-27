Gasolina tem queda de preço, mas variação ainda chega a 22% na Grande BH

Os preços dos combustíveis em Belo Horizonte e na Região Metropolitana apresentaram queda recente, mas ainda registram variações significativas entre os postos. Um levantamento feito pelo site MercadoMineiro, em parceria com o aplicativo comOferta, realizado entre os dias 22 e 24 de abril de 2026 e divulgado nesta segunda-feira (27/4), mostra que a gasolina comum pode variar quase 22% entre os estabelecimentos.

De acordo com a pesquisa, o litro da gasolina foi encontrado entre R$ 5,72 e R$ 6,99. Na comparação com o levantamento anterior, feito no início do mês, houve redução de 2,69% no preço médio, que passou de R$ 6,38 para R$ 6,19.

No caso do etanol, os preços entre os postos variaram entre R$ 4,09 e R$ 5,32, uma diferença de 29%. O valor médio caiu 4,20%, passando de R$ 4,70 para R$ 4,50. A relação entre os combustíveis está em 73%, acima do limite de 70% considerado mais vantajoso para o etanol.

Já o diesel S10 apresentou variação de 19%, com preços entre R$ 6,59 e R$ 7,89. O valor médio teve leve queda de 0,92%, passando de R$ 7,09 para R$ 7,02.

Com base no consumo médio, o custo por quilômetro rodado é estimado em R$ 0,54 para a gasolina, considerando rendimento de 11,5 km por litro, e de R$ 0,53 para o etanol, com média de 8,5 km por litro.

Óleo lubrificante tem variação acima de 60%

Além dos combustíveis, o levantamento também analisou os preços de óleos lubrificantes no mesmo período. Os dados mostram variações ainda mais expressivas entre os produtos.

A maior diferença foi registrada no óleo Penthoswn 5W30 L, com variação de 60,84%, sendo encontrado entre R$ 42,90 e R$ 69. O Selenia Tutela 15W40 L apresentou oscilação de 58,77%, com preços de R$ 35,90 a R$ 57, enquanto o Móbil Delvac MX 20L variou 51,18%, entre R$ 435,90 e R$ 659.

Outros itens também tiveram variações relevantes, como o GTX Castrol 20W50 L e o Lubrax Tecno 15W40 L, ambos com 42,12%, com preços entre R$ 33 e R$ 46,90. O Motul 6100 10W40 L oscilou 40,48%, de R$ 42 a R$ 59, e o Selenia Perform 5W40 L variou 40,35%, entre R$ 39,90 e R$ 56.

Na comparação com abril de 2025, a maioria dos produtos apresentou aumento. O VS Tutela 20W50 L teve a maior alta, de 10,60%, seguido pelo Motul 6100 10W40 L, que subiu 7,69%. Já o Selenia Perform 5W40 L foi o único a registrar leve queda, de 0,62%.

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Segundo a pesquisa, um carro popular utiliza entre 3 e 4,5 litros de óleo por troca, volume que varia conforme o modelo e a motorização. A recomendação é consultar o manual do veículo para garantir o uso adequado.

