Combustíveis na RMBH: gasolina e etanol mais baratos; diesel não alivia

O preço médio da gasolina comum na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) é de R$ 6,38 por litro, aponta pesquisa realizada pelo site de Mercado Mineiro em 198 postos entre os dias 6 e 8 de abril.

Quando comparado com a pesquisa realizada em 3 de março - poucos dias depois do primeiro ataque que os Estados Unidos e Israel fizeram contra o Irã, o que reacendeu o conflito histórico que, entre outros efeitos, pressionou a cotação global do petróleo -, quando o preço médio da gasolina comum na RMBH era de R$ 5,99, o aumento é de 6,44% (ou R$ 0,39).

Em relação à pesquisa anterior do Mercado Mineiro, realizada em 13 de março, quando o preço médio da gasolina comum na RMBH era de R$ 6,41, o preço médio atual (R$ 6,38) caiu 0,53%.





Apesar do alívio, a ordem ainda é abastecer nos postos de combustível com preços mais atraentes. A variação no preço da gasolina comum na RMBH é de 19%, sendo que o menor preço aferido foi de R$ 5,93 e o mais alto foi de R$ 7,06.



Variação do etanol é superior a 25%

Já o preço médio do etanol atualmente é de R$ 4,70, um aumento de 1,86% (ou R$ 0,09) em relação a 3 de março, quando o litro do combustível tinha preço médio de R$ 4,61.



Em relação ao preço médio do etanol aferido em 13 de março, quando o litro custava R$ 4,82, o preço médio atual (R$ 4,70) caiu 2,58% (ou R$ 0,12).

A relação atual entre o preço médio do etanol e o da gasolina está em 73,5%. Portanto, pelo cálculo médio de 70%, o etanol não é viável.



Ainda de acordo com o Mercado Mineiro, com base em estimativas de consumo médio, considerando um consumo de 11,5 km por litro, o custo por quilômetro rodado com gasolina é de R$ 0,55. Trata-se do mesmo valor encontrado para o etanol considerando um consumo de 8,5 km por litro. Com essas médias, o consumidor deve gastar o mesmo valor por quilômetro rodado com qualquer um dos combustíveis.

Para o etanol, a diferença entre o preço máximo e o mínimo encontrados na RMBH na pesquisa mais recente é de 25,64%, variando entre R$ 4,29 e R$ 5,39.



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Diesel não dá trégua

O preço médio atual do diesel S10 na RMBH é de R$ 7,09, aumento de 17,39% (ou R$ 1,05) em relação a 3 de março, quando esse valor era R$ 6,04.



Já em relação ao preço médio aferido pelo Mercado Mineiro em 13 de março, quando o litro do diesel S10 custava R$ 6,71, o aumento atual é de 5,67% (ou R$ 0,38).



Para o diesel S10, o menor valor encontrado na pesquisa atual foi de R$ 6,59 , enquanto o maior foi de R$ 7,59, uma variação de 15,17%.



