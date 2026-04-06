Governo anuncia medidas contra aumento dos combustíveis devido à guerra no Oriente Médio
compartilheSIGA
O governo anunciou nesta segunda-feira (6) medidas para conter a alta dos preços dos combustíveis provocada pela guerra no Oriente Médio, que ameaça aumentar a inflação antes das eleições de outubro.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinará um pacote de medidas que inclui subsídios ao diesel, isenções tributárias ao biodiesel e subsídios à importação de gás liquefeito.
Também oferecerá linhas de crédito para o setor aeronáutico e eliminará os impostos sobre o querosene de aviação, diante da expectativa de que o aumento dos combustíveis eleve os preços das passagens.
O governo anunciou ainda um endurecimento das penas para casos de aumentos abusivos.
"O Brasil é um dos países menos afetados por uma crise geopolítica que não tem causa aqui", afirmou o ministro da Fazenda, Dario Durigan, em uma coletiva de imprensa na qual detalhou as medidas.
Lula "tem nos cobrado essa minimização do custo da guerra no país", acrescentou.
O Brasil é um grande exportador de petróleo e desenvolveu uma indústria de biocombustíveis e energias limpas que o protege em parte da crise gerada pelo conflito no Oriente Médio.
Mas importa cerca de 30% do diesel que consome e depende fortemente desse combustível, já que sua rede logística se baseia principalmente no transporte de cargas por caminhões.
O diesel nos postos aumentou quase 24% desde o início da guerra no fim de fevereiro, segundo a Agência Nacional do Petróleo (ANP).
Teme-se um impacto na cadeia de custos que encareça os fretes e produtos básicos como os alimentos, com efeitos também sobre o agronegócio, o setor mais dinâmico da economia.
O Brasil é o principal exportador mundial de carne bovina, soja e açúcar, entre outros produtos.
Crítico da guerra lançada por Israel e Estados Unidos contra o Irã, Lula afirmou na semana passada que fará o necessário para que "a guerra de [Donald] Trump e [Benjamin] Netanyahu não aumente o preço do feijão" no Brasil.
O presidente de 80 anos buscará a reeleição em outubro em um contexto de crescente pressão inflacionária.
Pesquisas recentes mostram um empate técnico no segundo turno entre Lula e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, preso por golpismo.
Os levantamentos indicam que o aumento dos preços é uma das principais preocupações dos eleitores.
A inflação prevista para 2026 subiu de 4,31% para 4,36%, segundo o boletim Focus publicado nesta segunda-feira pelo Banco Central, quarta semana consecutiva de alta, embora ainda dentro das metas fixadas pelas autoridades monetárias.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
ffb-rsr/ll/vel/am