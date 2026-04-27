Presidente da ACMinas sobre fim da escala 6x1: 'É a hora errada'

Cledornivo Belini, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Minas (ACMinas), afirmou que este não é o momento para discutir o fim da escala 6x1, modelo de jornada em que o funcionário trabalha seis dias na semana e tem apenas um dia de descanso.

“Primeiro, que é a hora errada de tratar esse assunto. Ele está sendo tratado como um tema eleitoreiro. Deveria se fazer um projeto dando um tempo para que os empresários possam se preparar”, defendeu Belini.

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O comentário foi feito em entrevista para o EM Minas, parceria entre a TV Alterosa e o jornal Estado de Minas, na última semana. Enquanto isso, as Propostas de Emenda Constitucional (PECs) que tratam do assunto foram aprovadas na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados na última quarta-feira (22/4).



Para o presidente da ACMinas, o projeto que está sendo discutido vai acarretar aumento de custos para os empresários e inviabilizar muitos setores que já trabalham com margens estreitas: “Então, teremos aumento de custo, mais inflação, mais juros altos, esse é o ciclo vicioso do Brasil”.



