Assine
overlay
Início Economia
Para quem é a novidade?

Banco do Brasil lança conta digital para uso em Portugal

Na prática, o serviço facilita a vida de quem precisa movimentar dinheiro no exterior, seja para morar, investir ou fazer negócios na Europa

Publicidade
Carregando...
WM
Wellton Máximo Repórter da Agência Brasil
WM
Wellton Máximo Repórter da Agência Brasil
Repórter
26/04/2026 14:15 - atualizado em 26/04/2026 14:15

compartilhe

SIGA
×
O BB é uma das instituições financeiras mais antigas e importantes do país, fundado em 1808 por D. João VI.
O BB é uma das instituições financeiras mais antigas e importantes do país, fundado em 1808 por D. João VI. crédito: Marcelo Camargo - Agência Brasil

Os clientes do Banco do Brasil podem abrir uma conta digital internacional em Portugal sem sair do Brasil. A novidade, chamada de Conta Digital do BB Portugal, pode ser acessada diretamente pelo aplicativo do banco ou até pelo WhatsApp (61 4004-0001).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Na prática, o serviço facilita a vida de quem precisa movimentar dinheiro no exterior, seja para morar, investir ou fazer negócios na Europa.

Leia Mais

Como funciona a conta internacional

A nova conta é aberta de forma totalmente online. O cliente passa por etapas de segurança semelhantes às de abertura de contas no Brasil, como:

  • validação de dados pessoais;
  • biometria facial;
  • envio de documentos;
  • assinatura digital do contrato.

Tudo isso segue regras exigidas pela legislação europeia. Depois de aberta, a conta permite movimentar dinheiro em diferentes moedas, principalmente euro e dólar.

O que o cliente pode fazer

Com a conta internacional, será possível:

  • fazer transferências dentro da Europa (via sistema SEPA);
  • enviar e receber dinheiro em várias moedas;
  • investir em produtos no exterior;
  • usar cartão de débito em euro fora do Brasil.

Além disso, o cliente poderá acompanhar, em um único aplicativo, o dinheiro que tem no Brasil e no exterior, o que facilita o controle financeiro.

Para quem é a novidade

Neste primeiro momento, a conta está disponível apenas para clientes de alta renda do banco, como os segmentos Private e Estilo. Em breve, a Conta Digital do BB Portugal também estará disponível para não clientes do BB no Brasil.

O público-alvo inclui pessoas que:

  • têm dupla cidadania;
  • moram ou pretendem morar na Europa;
  • possuem negócios fora do país;
  • querem diversificar investimentos em moeda estrangeira.

Segundo o banco, a expectativa é ampliar o serviço futuramente para mais clientes.

Atendimento e suporte

Um dos diferenciais da conta é o suporte de um gerente, que ajuda o cliente a administrar os recursos e investimentos fora do país.

De acordo com o vice-presidente do banco, Francisco Lassalvia, a iniciativa reforça a estratégia internacional da instituição e atende à crescente demanda de brasileiros com interesses no exterior.

Presença em Portugal

O Banco do Brasil atua em Portugal desde 1972, por meio de sua subsidiária europeia. O país é considerado estratégico por concentrar uma grande comunidade brasileira e manter forte relação econômica com o Brasil.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Com a nova conta digital, o banco amplia sua atuação internacional e oferece uma alternativa mais simples para quem precisa acessar serviços financeiros fora do país, sem a burocracia tradicional de abrir conta no exterior presencialmente.

Tópicos relacionados:

banco-do-brasil conta-digital europ portugal

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay