Ainda vale a pena morar em Portugal? Entenda o novo cenário
A antiga 'Manifestação de Interesse' acabou e nova lei impede que brasileiros entrem como turistas para pedir residência; saiba o que mudou
Portugal continua a ser um dos principais destinos para brasileiros em 2025, mas o cenário da imigração passou por mudanças cruciais. O governo português encerrou o processo geral de "Manifestação de Interesse" e dificultou a obtenção de visto de trabalho. Isso, somado ao custo de vida em alta, exige um planejamento ainda mais detalhado para quem pretende morar no país europeu.
Novas regras para vistos e imigração
A alteração mais significativa foi o fim da "Manifestação de Interesse" como era conhecida, em junho de 2024. Esse mecanismo permitia a quase todos os estrangeiros entrar como turistas e solicitar residência após conseguir um trabalho. Em outubro deste ano passou a valer a Lei 61/2025, conhecida como Lei dos Estrangeiros.
Segundo as novas regras, o visto de trabalho será concedido apenas a profissionais considerados qualificados e aumenta em dois anos o tempo de permanência necessário para pedir a cidadania portuguesa, passando a ser, pelo menos, sete anos.
Turistas não poderão mais pedir residência e os imigrantes só terão direito a trazer seus familiares após dois anos de autorização de residência.
Modalidades de visto
Visto CPLP: Cidadãos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa têm acesso a um visto facilitado.
Visto de Procura de Trabalho Qualificado: A Lei n.º 61/2025, de outubro de 2025, introduziu novas opções, incluindo um visto para procurar emprego qualificado.
Regularização de processos antigos: Foi criada uma plataforma em janeiro de 2025 para regularizar a situação de imigrantes que já possuíam contrato de trabalho antes de junho de 2024, e o governo se comprometeu a analisar os processos pendentes.
Custo de vida: o que esperar em 2026?
O sonho de um custo de vida baixo em Portugal já não corresponde totalmente à realidade. Os preços subiram de forma consistente, e o planejamento financeiro é fundamental para evitar surpresas. O aluguel, chamado de arrendamento, é o maior desafio. Em cidades como Lisboa e Porto, os valores podem consumir uma fatia considerável do salário mínimo local, que gira em torno de € 870, aproximadamente R$ 5.300 em valores de novembro de 2025.
Despesas com supermercado, contas de luz, gás e transporte também pesam mais no orçamento. Embora alguns itens ainda sejam mais baratos que no Brasil, a diferença diminuiu. Cidades menores e no interior do país ainda oferecem um custo de vida mais acessível e podem ser uma alternativa viável para quem busca mais tranquilidade financeira.
Mercado de trabalho e oportunidades
O mercado de trabalho português continua aquecido em setores específicos. Profissionais de Tecnologia da Informação (TI), turismo e saúde encontram boas oportunidades. A construção civil também apresenta demanda por mão de obra qualificada. Ter qualificações e experiência comprovada é crucial para competir pelas melhores vagas.
Em muitas áreas, principalmente em TI e em empresas multinacionais, o domínio do inglês é um requisito essencial. Embora a regularização em solo português seja possível para brasileiros, obter uma proposta de emprego ainda no Brasil continua sendo o caminho mais seguro e planejado. Empresas que contratam estrangeiros frequentemente auxiliam no processo de obtenção do visto de trabalho, facilitando a transição legal para o país.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.