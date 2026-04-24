Portugal se junta a outros outros países europeus e torna mais rígidas as regras para visto a brasileiros

Brasileiros que pretendem viajar para a Europa a partir do segundo semestre de 2026 passam a encarar um cenário mais rígido de controle migratório. Afinal, seis países do espaço Schengen Portugal, Espanha, França, Alemanha, Itália e Holanda anunciaram recentemente ajustes em regras de vistos, exigência de comprovação financeira e fiscalização digital de fronteiras. Assim, as novas diretrizes afetam sobretudo quem busca permanências longas, vistos de estudo, processos de reunificação familiar e perfis como o de nômades digitais.

Mesmo com essas mudanças, a isenção de visto Schengen para turismo de curta duração continua em vigor para brasileiros nessas localidades. Assim, a diferença principal está na ampliação do volume de documentos solicitados, na necessidade de planejamento com maior antecedência e na adoção de sistemas eletrônicos de checagem e coleta biométrica. Portanto, para quem planeja viajar entre julho e dezembro de 2026, a recomendação recorrente das autoridades é consultar as normas vigentes com bastante antecedência em relação à data do embarque.

Seis países do espaço Schengen Portugal, Espanha, França, Alemanha, Itália e Holanda anunciaram recentemente ajustes em regras de vistos, exigência de comprovação financeira e fiscalização digital de fronteiras – depositphotos.com / wirojsid



O que motiva as novas regras para brasileiros na Europa?

A expressão-chave nesse contexto é vistos europeus para brasileiros, que reflete a preocupação crescente dos países do bloco em administrar o fluxo de visitantes de fora da União Europeia. Afinal, o crescimento de viagens de lazer, programas de intercâmbio, busca por cidadania, trabalho remoto e mobilidade profissional aumentou a pressão sobre consulados, sistemas de análise de vistos e fronteiras. Em reação, governos passaram a endurecer critérios de comprovação de renda, exigir seguros mais robustos, reforçar entrevistas e intensificar verificações digitais.

Esse processo liga-se diretamente à implementação do EES (Entry/Exit System), um sistema europeu que armazena dados biométricos e registra automaticamente entradas e saídas de cidadãos não europeus no espaço Schengen. Assim, a proposta central é controlar de forma mais eficiente quem ultrapassa o tempo máximo autorizado, além de padronizar o monitoramento nas fronteiras internas do bloco. Para brasileiros, isso se traduz em maior rastreabilidade da circulação, menos margem para estadias acima do permitido usando apenas o status de turista e, em alguns casos, mais perguntas no momento da imigração.

Como ficam os vistos europeus para brasileiros em cada país?

Embora todos esses países façam parte do Espaço Schengen, as regras práticas variam de acordo com o destino que se escolhe. No contexto de vistos europeus para brasileiros, três pontos se destacam. São eles: exigência de comprovação de renda mínima, uso de plataformas digitais de análise prévia e obrigatoriedade de entrevistas presenciais em certos tipos de visto. Portanto, a combinação desses elementos altera o planejamento de quem pretende ficar mais tempo na Europa, seja para estudar, trabalhar ou residir.

Em Portugal, o foco recai sobre a análise financeira para estadias superiores a 90 dias, com solicitação de renda mensal compatível com o salário mínimo local, extratos bancários recentes e, em muitos casos, comprovação de vínculo profissional ou acadêmico. Por sua vez, a Espanha tende a priorizar um sistema online de pré-triagem para permanências acima de três semanas, cobrando taxa, exigindo cadastro detalhado e aprovação prévia antes mesmo do voo. Já a Alemanha, acrescenta a obrigatoriedade de entrevista para vistos de longa duração, com filas de agendamento mais extensas nos consulados e maior atenção a documentos de qualificação profissional e acadêmica.

Portugal : ênfase em renda mínima, comprovação de meios de subsistência e vínculos formais (trabalho, estudo ou aposentadoria) para vistos de residência e estadias prolongadas.

: ênfase em renda mínima, comprovação de meios de subsistência e vínculos formais (trabalho, estudo ou aposentadoria) para vistos de residência e estadias prolongadas. Espanha : sistema de triagem digital antes da viagem para deslocamentos mais longos, atuando como filtro adicional, sem substituir o visto tradicional quando este é obrigatório.

: sistema de triagem digital antes da viagem para deslocamentos mais longos, atuando como filtro adicional, sem substituir o visto tradicional quando este é obrigatório. Alemanha : entrevistas consulares mais detalhadas e prazos maiores para vistos de estudo, trabalho, pesquisa, au pair e reunião familiar.

: entrevistas consulares mais detalhadas e prazos maiores para vistos de estudo, trabalho, pesquisa, au pair e reunião familiar. França : maior rigor na análise de seguro-viagem, exigindo coberturas mais elevadas para despesas médicas, repatriação e imprevistos.

: maior rigor na análise de seguro-viagem, exigindo coberturas mais elevadas para despesas médicas, repatriação e imprevistos. Itália : fixação de tetos anuais para a emissão de determinados vistos de turismo e de longa duração para brasileiros, de acordo com cotas migratórias.

: fixação de tetos anuais para a emissão de determinados vistos de turismo e de longa duração para brasileiros, de acordo com cotas migratórias. Holanda: intensificação dos controles biométricos já na chegada, com captação de digitais, foto facial e cruzamento automático com bases de dados europeias.

Brasileiros ainda precisam de visto para turismo na Europa?

Para deslocamentos de curta duração, segue valendo o acordo que dispensa o visto Schengen para titulares de passaporte brasileiro. Em termos gerais, permanece autorizada a permanência de até 90 dias dentro de um intervalo de 180 dias para fins de turismo, visitas a amigos e parentes, participação em feiras, eventos de negócios de curta duração e atividades similares. Assim, essa dispensa alcança a maior parte dos destinos turísticos que os brasileiros mais procuram, como Portugal, Espanha, França, Alemanha, Itália e Holanda.

O que muda é o conjunto de controles em torno dessa isenção. Em alguns países, o viajante passará por uma verificação eletrônica ou autorização prévia antes do embarque, que se associa ao uso de sistemas como o EES e, futuramente, o ETIAS. Em outros, a conferência de recursos financeiros, de seguro-viagem e de prova de hospedagem será mais criteriosa no balcão da imigração. Assim, mesmo sem um visto formal de turismo, o passageiro pode precisar se submeter a questionamentos mais detalhados sobre roteiro, reservas, retorno programado e capacidade financeira para se manter durante a viagem.

Quais perfis são mais afetados pelas novas regras europeias?

Os vistos europeus para brasileiros tornam-se particularmente relevantes para perfis que desejam residir temporária ou permanentemente no continente. Nômades digitais que escolhem cidades portuguesas, espanholas ou italianas como base precisam se adaptar a critérios de renda mais elevados, exigência de contratos de trabalho remoto ou comprovação de atividade profissional estável, bem como análise minuciosa de pedidos de residência temporária. Estudantes que pretendem cursar graduação, pós-graduação, intercâmbios longos ou cursos técnicos dependem de entrevistas presenciais e enfrentam filas mais longas em consulados, com destaque para a Alemanha e a França.

Famílias em processo de reunificação também sentem os efeitos, pois há reforço na checagem de vínculos familiares, antecedentes criminais e comprovação de capacidade econômica do residente na Europa. Mesmo no contexto de turismo, quem deseja permanecer próximo ao limite de 90 dias em um único país por exemplo, para cursos de idioma, estágios curtos ou programas culturais pode despertar maior atenção na fronteira. Em situações assim, autoridades migratórias podem sugerir (ou até exigir) o pedido de um visto adequado de longa estadia, em vez de sucessivas entradas como visitante. O planejamento, portanto, deixa de se limitar à compra de passagens e reserva de hotéis, e passa a incluir leitura detalhada de orientações em sites oficiais de embaixadas, consulados e organismos europeus.

Em termos gerais, permanece autorizada a permanência de até 90 dias dentro de um intervalo de 180 dias para fins de turismo, visitas a amigos e parentes, participação em feiras, eventos de negócios de curta duração e atividades similares – depositphotos.com / dell640



Checklist prático para organizar a viagem à Europa em 2026

Diante desse novo contexto, alguns cuidados tendem a se tornar parte obrigatória do preparo da viagem. A relação a seguir sintetiza pontos frequentemente citados por autoridades migratórias ao orientar brasileiros sobre documentos de entrada e permanência regular:

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Conferir se o passaporte terá validade mínima de seis meses após a data estimada de retorno ao Brasil. Contratar seguro-viagem com cobertura médico-hospitalar e de repatriação compatível com as exigências do país de primeira entrada, verificando se o valor mínimo atende ao padrão europeu vigente. Garantir comprovação de hospedagem para todas as noites (reservas em hotéis, hostels, locações por temporada) ou portar cartas-convite adequadas quando for ficar em casa de amigos ou familiares. Organizar extratos bancários recentes, comprovantes de renda (holerites, declaração de imposto de renda, contratos de trabalho ou de prestação de serviços) e passagens de ida e volta ou de continuação da viagem. Verificar, nos sites dos consulados e em portais oficiais da União Europeia, se há necessidade de pré-triagem digital, autorização eletrônica, entrevista consular ou agendamentos específicos relacionados ao tipo de viagem planejado.

Como parte das medidas será implementada de forma escalonada ao longo de 2026, com possibilidade de ajustes posteriores, a orientação mais segura continua sendo consultar fontes oficiais antes de fechar qualquer plano. Dessa forma, viajantes brasileiros podem adequar seus roteiros às novas normas de vistos europeus, reduzir o risco de problemas na imigração e evitar contratempos em aeroportos, consulados e postos de fronteira.