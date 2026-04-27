Como organizar suas finanças com o salário mínimo de 2026; veja dicas

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Com o salário mínimo de 2026 estabelecido em R$ 1.621, muitos brasileiros já começam a se perguntar como administrar o orçamento com o novo valor. O piso nacional, oficializado pelo Decreto nº 12.797/2025 e em vigor desde 1º de janeiro, exige planejamento cuidadoso para cobrir as despesas mensais e evitar o endividamento. Organizar as finanças é o primeiro passo para fazer o dinheiro render mais.

A tarefa pode parecer desafiadora, mas a adoção de estratégias simples faz uma grande diferença no cotidiano. O segredo está em entender para onde vai cada real e tomar decisões de consumo mais conscientes. Com disciplina, é possível manter as contas em dia e até construir uma pequena reserva para imprevistos.

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Como organizar o orçamento com o novo salário

O ponto de partida é criar uma visão clara de todas as receitas e despesas. Um diagnóstico financeiro detalhado permite identificar onde estão os maiores gastos e onde é possível economizar. A partir daí, fica mais fácil traçar um plano para o mês.

Veja algumas dicas práticas para gerenciar suas finanças:

Mapeie seus gastos: durante um mês, anote absolutamente tudo o que você gasta, do aluguel ao cafezinho. Utilize um caderno ou um aplicativo de finanças. Isso mostrará o destino exato do seu dinheiro e ajudará a encontrar gastos que podem ser cortados.

Defina prioridades: separe suas despesas em categorias essenciais (moradia, alimentação, saúde, transporte) e não essenciais (lazer, compras supérfluas). Garanta que os custos fixos e fundamentais sejam pagos primeiro, antes de qualquer outro gasto.

Renegocie dívidas: caso tenha dívidas em aberto, elas devem ser a prioridade número um. Procure os credores para renegociar os valores, buscando juros menores e parcelas que caibam no seu orçamento. Programas de renegociação também podem ser uma ótima alternativa.

Crie uma reserva de emergência: mesmo que seja pouco, comece a guardar dinheiro. Inicie com R$ 30 ou R$ 50 por mês. O objetivo é criar o hábito e construir um fundo para cobrir despesas inesperadas, evitando a necessidade de recorrer a empréstimos com juros altos.

Pesquise antes de comprar: crie o hábito de comparar preços, seja no supermercado ou na compra de um item específico. Aproveitar promoções e optar por produtos de marcas mais acessíveis pode gerar uma economia relevante no final do mês.

Cuidado com o crédito fácil: use o cartão de crédito com moderação e evite ao máximo o cheque especial. Os juros dessas modalidades são elevados e podem transformar uma dívida pequena em um grande problema. Se usar o cartão, pague sempre o valor total da fatura para fugir dos juros rotativos. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.