Dinheiro extra: 45% dos brasileiros buscaram nova renda, diz Datafolha

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em meio a dificuldades financeiras, quase metade dos brasileiros afirma ter buscado renda alternativa nos últimos meses, com destaque para aqueles que ganham até dois salários mínimos. Ao mesmo tempo, quase 6 em cada 10 apontam algum grau de insuficiência da sua renda familiar para pagar as contas.

É o que mostra pesquisa Datafolha que entrevistou 2.002 pessoas de 16 anos ou mais em 117 municípios do Brasil nos dias 8 e 9 de abril. A margem de erro é de dois pontos percentuais para cima e para baixo, dentro do nível de confiança de 95%.

Veja abaixo os principais achados do levantamento.

Renda familiar insuficiente

Boa parte dos entrevistados pela pesquisa Datafolha apontou que a renda familiar é insuficiente em algum grau para o pagamento das despesas do dia a dia.

Na avaliação de Fabio Bentes, economista-chefe da CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo), o atual cenário de superendividamento pode estar contribuindo para essa percepção.

"Temos três principais vetores que condicionam o consumo. Um é o mercado de trabalho, outro são os preços, a inflação, e em terceiro vêm as condições de crédito. E hoje as taxas de juros na ponta estão na casa de 60% ao ano, o que não víamos desde 2017."

Restrições na baixa renda

O movimento é mais intenso entre aqueles com ganhos de até dois salários mínimos, segmento no qual a avaliação de que a renda familiar é insuficiente atinge 7 em cada 10 brasileiros.

A busca por renda complementar

A pesquisa mostrou ainda que, entre os ouvidos, quase metade procurou formas de complementar a renda nos últimos meses.

Para Bentes, essa busca está relacionada ao fato de que a renda média do Brasil é historicamente baixa.

"O mercado de trabalho em si anda aquecido, mas os salários são baixos. Isso leva a essa busca por complementação de renda em outras atividades, às vezes até nas informais", diz.

Procura por renda extra é maior entre mais escolarizados

Quando o recorte é por escolaridade, a busca por complementar a renda é maior entre aqueles com mais anos de estudo (ensino médio e superior). Isso acontece porque, entre aqueles com ensino fundamental, há menos pessoas trabalhando ou em busca de trabalho, já que nesse grupo há um número expressivo de aposentados e donas de casa.

Redução de renda

Os dados mostram ainda que 4 em cada 10 dos entrevistados pela pesquisa relataram alguma redução da renda familiar nos últimos meses, o que pode ser explicado pela sensação de aperto financeiro dos brasileiros e pelo fato de que dois terços relataram ter dívidas financeiras, como mostrou o Datafolha.

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Perda de renda se concentra na faixa entre 35 e 44 anos

Essa perda de renda se concentrou principalmente entre os brasileiros de 35 a 44 anos - quase metade relatou redução da renda familiar nos últimos meses.