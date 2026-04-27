Dinheiro extra: 45% dos brasileiros buscaram nova renda, diz Datafolha
Entre os ouvidos, 59% dizem que renda é insuficiente para pagar as despesas. Quatro em cada 10 entrevistados reportaram alguma perda de renda nos últimos meses
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SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em meio a dificuldades financeiras, quase metade dos brasileiros afirma ter buscado renda alternativa nos últimos meses, com destaque para aqueles que ganham até dois salários mínimos. Ao mesmo tempo, quase 6 em cada 10 apontam algum grau de insuficiência da sua renda familiar para pagar as contas.
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É o que mostra pesquisa Datafolha que entrevistou 2.002 pessoas de 16 anos ou mais em 117 municípios do Brasil nos dias 8 e 9 de abril. A margem de erro é de dois pontos percentuais para cima e para baixo, dentro do nível de confiança de 95%.
Veja abaixo os principais achados do levantamento.
Renda familiar insuficiente
Boa parte dos entrevistados pela pesquisa Datafolha apontou que a renda familiar é insuficiente em algum grau para o pagamento das despesas do dia a dia.
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Na avaliação de Fabio Bentes, economista-chefe da CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo), o atual cenário de superendividamento pode estar contribuindo para essa percepção.
"Temos três principais vetores que condicionam o consumo. Um é o mercado de trabalho, outro são os preços, a inflação, e em terceiro vêm as condições de crédito. E hoje as taxas de juros na ponta estão na casa de 60% ao ano, o que não víamos desde 2017."
Restrições na baixa renda
O movimento é mais intenso entre aqueles com ganhos de até dois salários mínimos, segmento no qual a avaliação de que a renda familiar é insuficiente atinge 7 em cada 10 brasileiros.
A busca por renda complementar
A pesquisa mostrou ainda que, entre os ouvidos, quase metade procurou formas de complementar a renda nos últimos meses.
Para Bentes, essa busca está relacionada ao fato de que a renda média do Brasil é historicamente baixa.
"O mercado de trabalho em si anda aquecido, mas os salários são baixos. Isso leva a essa busca por complementação de renda em outras atividades, às vezes até nas informais", diz.
Procura por renda extra é maior entre mais escolarizados
Quando o recorte é por escolaridade, a busca por complementar a renda é maior entre aqueles com mais anos de estudo (ensino médio e superior). Isso acontece porque, entre aqueles com ensino fundamental, há menos pessoas trabalhando ou em busca de trabalho, já que nesse grupo há um número expressivo de aposentados e donas de casa.
Redução de renda
Os dados mostram ainda que 4 em cada 10 dos entrevistados pela pesquisa relataram alguma redução da renda familiar nos últimos meses, o que pode ser explicado pela sensação de aperto financeiro dos brasileiros e pelo fato de que dois terços relataram ter dívidas financeiras, como mostrou o Datafolha.
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Perda de renda se concentra na faixa entre 35 e 44 anos
Essa perda de renda se concentrou principalmente entre os brasileiros de 35 a 44 anos - quase metade relatou redução da renda familiar nos últimos meses.