Oração para superar dificuldades financeiras

Os males trazidos pelas dificuldades financeiras

Oração vencer as dificuldades financeiras

"Pai Celestial que me deste o universo como herança, abre-me a fonte da riqueza infinita para que agora mesmo eu comece a pagar todas as dívidas e mergulhar na abundância sem fim. Sei que todo o pedido, feito com fé, obtém o resultado, como ensinou Jesus, por isso este meu pedido, para que todas as minhas contas sejam pagas divinamente, já está sendo atendido. Coloco-me sob a orientação divina. Sigo as instruções de Deus e vou pagando corretamente tudo que é devido aos outros, pois o que é dos outros não me pertence e nem me faz falta, já que a abundância infinita jorra sobre mim como uma chuva torrencial. Afasto de mim, para sempre, a tentação do medo de passar necessidade. Quanto mais pago, mais recebo, crendo na lei de que é dando que se recebe. Assim é, porque assim como penso acontece. Obrigado (a) Pai de riqueza inesgotável, pela riqueza imensa que vem vindo a mim a cada dia, de tal forma que digo a todos, com alegria, que já estarei pagando tudo corretamente. Tenho fé inabalável. Minha maré está mudando e a riqueza está jorrando para mim. Vejo todas as contas pagas, tudo na maior perfeição. Assim é e assim será. Amém!".

Dívidas, limitações e uma imensa dificuldade financeira. Quando parece que todo o suor dedicado ao seu trabalho não é o suficiente, que todas as suas economias são bastam e que há muito o que resolver, recorrer a uma oração poderosa pode trazer novamente a abundância ao seu lar — bem como sua autoestima, confiança em si mesmo e a união de sua família. Confira a nossa sugestão deA oração poderosa que ensinaremos tem como principal objetivo trazer de volta a capacidade do indivíduo em arcar com suas próprias despesas, realizar seus sonhos, poupar e conceder a si e à sua família, o conforto que tanto merecem. Esta oração pode ser realizada em momentos em que houver alguma dificuldade que impacte nas suas finanças. Pode ser uma demissão, algum imprevisto que tenha quebrado seu orçamento, situações ou sonhos os quais você queira muito realizar, mas sua conta bancária não permite, ou diante de situações inesperadas e graves que fizeram com que se endividasse e não consiga mais ver solução ou saída para o momento em que se encontra. Muito além da questão material, as dificuldades financeiras afetam diretamente a autoconfiança, a autoestima e o total equilíbrio emocional de quem está passando por tal situação. Sensação de impotência, de esforços realizados em vão e, para piorar, uma estabilidade familiar que rui juntamente com todas as suas forças começam a surgir. No entanto, com muita fé, esperança de que tudo irá melhorar, união entre todos os envolvidos nesta dificuldade e uma oração poderosa para haver um auxílio divino, superar as dificuldades financeiras e restabelecer a prosperidade é algo possível, e está descrito logo a seguir.Assim como toda oração poderosa, o ato de rezar não deve ser apenas uma repetição de palavras. Para haver o efeito esperado, é necessária imensa fé, esperança e compreender o exato significado das palavras que estão sendo ditas. Quando estiver prestes a realizar esta oração poderosa, acenda uma vela branca a Deus e agradeça, antes mesmo de sua graça ser alcançada. Ofereça a vela como forma de agradecimento, confiança e devoção ao poder desta oração.