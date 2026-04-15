Não sacou o abono salarial? Veja como recuperar o dinheiro esquecido

Milhões de trabalhadores brasileiros deixam de sacar o abono salarial do PIS/PASEP todos os anos, mas muitos não sabem que é possível recuperar esse dinheiro. O valor, que pode chegar a um salário mínimo, fica disponível por um tempo determinado e, caso não seja retirado, exige um procedimento específico para ser reavido.

Se você trabalhou com carteira assinada em anos anteriores e desconfia que pode ter um saldo esquecido, a boa notícia é que o direito ao benefício não é perdido imediatamente. A consulta e a solicitação do pagamento podem ser feitas de forma simples, diretamente nos canais oficiais do governo.

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Quem tem direito ao abono esquecido?

As regras para receber o abono salarial retroativo são as mesmas do período em que o benefício foi concedido. O trabalhador precisa ter cumprido os seguintes requisitos no ano-base correspondente ao pagamento:

Estar inscrito no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos.

Ter trabalhado com carteira assinada por, no mínimo, 30 dias.

Ter recebido remuneração média de até dois salários mínimos mensais, conforme a regra vigente no ano-base.

Ter os dados informados corretamente pelo empregador no eSocial.

Como solicitar o pagamento retroativo

Após o encerramento do calendário oficial, o dinheiro não pode mais ser sacado com o Cartão Cidadão ou diretamente na conta. Para reaver o valor, o trabalhador precisa abrir uma solicitação formal junto ao Ministério do Trabalho e Emprego.

O pedido pode ser feito presencialmente em uma das unidades regionais do ministério. Outra opção é registrar a solicitação por telefone, através da central Alô Trabalho, no número 158. É fundamental ter em mãos o número do CPF para agilizar o atendimento e a identificação no sistema.

Prazo e consulta do valor

O trabalhador tem um prazo de até cinco anos, contados a partir do encerramento do calendário de pagamento, para solicitar o abono salarial não sacado. Após esse período, o direito ao valor é perdido definitivamente.

A maneira mais prática de verificar se há algum valor esquecido é pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital. Ao acessar a plataforma, basta procurar pela aba “Benefícios” e, em seguida, selecionar a opção “Abono Salarial”. O sistema mostrará a situação dos pagamentos dos últimos cinco anos, indicando se algum valor está disponível para solicitação.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.