Geração de renda por meio do empreendedorismo é alternativa a desemprego

(foto: Arquivo pessoal)

Empreender, criar seu próprio negócio, tem sido a saída encontrada por muitos brasileiros para pagar as contas, diante do cenário de desemprego que foi acirrado com a chegada da pandemia do novocoronavírus





Além da ideia inicial, que pode ser até mesmo produzir e comercializar aquela receita famosa da mãe ou da avó, estão desafios ainda maiores. Como fazer as vendas darem lucro? Como produzir com segurança? Como divulgar?





Foi pensando nessas pessoas que dois jovens idealizaram a organização social FA.VELA. Eles conseguiram a oportunidade de estudar, se formar no ensino superior e de ir para fora do país fazer mestrado e doutorado.



A experiência fez com que a dupla, nascida em aglomerados de Belo Horizonte, desejasse levar melhorias às comunidades.





Eles apoiaram mais de 500 projetos e negócios de empreendedores de áreas de risco social. A maioria, (85% negros) e mulheres (70%).

Nesta semana O Fato Em Foco destaca experiências positivas de empreendedorismo. Conheça Tatiana Silva, diretora executiva (CEO) da FA.VELA.





Na entrevista, ela fala do Corre Criativo, que oferece este ano bolsa de R$ 2.700 para participantes selecionados. As inscrições começam nesta segunda-feira. Confira no vídeo!