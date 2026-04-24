Nadim Donato é reeleito no Sistema Fecomércio em MG

O empresário do comércio mineiro Nadim Elias Donato Filho foi reeleito ontem presidente do Sistema Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais (Fecomércio), Sesc e Senac para a gestão 2026/2030. A eleição ocorreu na sede da Fecomércio MG, com a presença de 52 sindicatos filiados, sendo 48 votos a favor e 4 em branco. O resultado confirma a aprovação do empresariado do comércio de bens, serviços e turismo do estado com a administração sob o comando de Nadim Donato.

Representando 750 mil empresas e 54 sindicatos, a Fecomércio MG é a principal entidade do setor do comércio de bens, serviços e turismo em Minas Gerais. Na sua gestão, iniciada em 2022, Nadim Donato consolidou-se como porta-voz das demandas do empresariado do comércio, tornando-se nos últimos quatro anos um intelocutor do setor com o governo e a sociedade, buscando, a partir do diálogo, soluções para os problemas comuns.

Outra importante atribuição da Fecomércio MG é a administração do Serviço Social do Comércio (Sesc) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) em Minas Gerais. “A atuação integrada das três casas fortalece a promoção de serviços que beneficiam comerciários, empresários e a comunidade em geral, a partir de suas diversas unidades distribuídas pelo estado”, ressalta a Fecomércio MG em nota.

Desde 2022, a Federação tem se destacado na agenda pública, propondo e promovendo discussões sobre a relevância do segmento e o desenvolvimento econômico de Minas Gerais, assim como a busca de melhores condições tributárias para as empresas e celebração de convenções coletivas de trabalho.

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Nadim Donato assume para mais uma gestão às vésperas da segunda edição da Semana S, de 11 a 16 de maio, na Praça da Estação, em Belo Horizonte. O encerramendo, no dia 16, é a data em que se celebra o “Dia S” em Minas, instituída pela Lei estadual nº 25.803, de março deste ano, e marca o Dia do Sesc e do Senac no estado. “A valorização do Sesc e do Senac é, na prática, a valorização do trabalhador do comércio e do desenvolvimento de Minas. Essa lei reforça o compromisso do Sistema Fecomércio MG com o futuro do estado”, disse Nadim, na solenidade de sanção da lei. “O Sesc é um dos pilares do nosso Sistema. É uma instituição que chega onde muitas vezes o poder público não alcança, promovendo cidadania, acesso à cultura, educação e saúde com excelência. É um orgulho ver esse trabalho reconhecido”, acrescentou.