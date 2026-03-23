Projeto Sesc Mesa Brasil altera modo de acesso e passa a vender ingressos

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Leoni abre a temporada 2026 do Programa Sesc Mesa Brasil, com o show “Baladas sortidas”, na próxima quinta-feira (26/3). O projeto modificou a forma de acesso.

Agora há ingressos à venda na plataforma Sympla (a R$ 30), e não existe mais a necessidade de entrega de alimentos na bilheteria do Sesc Palladium. Os valores arrecadados com a venda dos bilhetes serão destinados ao programa.

No show, Leoni vai cantar faixas do EP que dá nome à apresentação, canções que compôs com Frejat, Cazuza, George Israel e Zélia Duncan e releituras de clássicos como “Lilás” (Djavan), “Tendo a lua” (Herbert Vianna) e “Charme do mundo” (Marina Lima e Antonio Cicero).

Sucessos de sua lavra, como “Os outros”, “Só pro meu prazer” e “Soneto do teu corpo” não ficarão de fora. Leoni estará acompanhado pela banda Outro Futuro, formada por Antonio Leoni (violão, guitarra e voz), Carol Mathias (baixo, teclado e voz), Gustavo Corsi (guitarra) e Lourenço Monteiro (bateria e voz).



• MESA BRASIL

Leoni é o primeiro de cinco atrações previstas para este ano no Mesa Brasil Musical, que, ao longo dos últimos três anos, arrecadou mais de 40 toneladas de alimentos, entregues por mais de 15 mil espectadores. Os próximos convidados ainda não foram anunciados.



• EM MACAU 1

Tem mineiros em Macau no encontro internacional que reúne integrantes da rede de Cidades Criativas da Gastronomia da Unesco. A Mercearia Matula levou o café especial do Teresa Café, feito com grãos 100% arábica da região das Matas de Minas, e os doces artesanais da Goiabada Zélia, produzidos desde a década de 1950 na Fazenda Jatiboca, na zona rural de Urucânia.



• EM MACAU 2

O Bar Pirex também participa do evento, com cardápio inspirado na tradicional comida de boteco da cidade. Entre os preparos levados ao evento estão alguns dos clássicos da casa, como pão de queijo, moela, torresmo, bolovo, farofa, picles, mate com limão e doce de leite. Além do Pirex, participam da programação bares tradicionais, como o Café Palhares e Feijão.



• AZULEJARIA

A Saramenha Artes & Ofícios promove o 1º Concurso Brasileiro de Azulejaria para arquitetos, urbanistas e designers de interiores. O tema é a história e a arquitetura da cidade escolhida. As inscrições estão abertas até 20 de abril, pelo e-mail concursoazulejaria@gmail.com.

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O corpo de jurados é formado pelos arquitetos Hélio Pellegrino, Roberta Borsoi, Marcelo Ferraz e Joana Hardy; o azulejista português Telmo Pereira, a produtora cultural Mônica Botelho e o diretor da Saramenha Artes & Ofícios, Paulo Rogério Lage.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.