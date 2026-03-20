Festa tradicional do interior de Minas ganha documentário

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

O Arraiá do Zé Bagunça, festa realizada desde 1982 no município de Bueno Brandão, que é Patrimônio Histórico Imaterial pelo Iphan, desde 2017, ganha documentário idealizado e dirigido pelo gestor cultural Bruno Cerezoli e será exibido na Praça da Matriz da cidade nos próximos dias 28/3 e 29/3, às 20h.

O documentário, com duração de 30 minutos, tem trilha sonora de Luiz Rocha, ator e músico do Grupo Galpão, e reúne entrevistas com familiares e amigos do Zé Bagunça.



• MEMÓRIA

No ano de 1999, após conseguir uma filmadora, Bruno Cerezoli foi até a casa do Sr. Zé Bagunça, seu vizinho, e gravou uma entrevista com ele que, desde então, ficou esquecida.

Ao organizar as fitas e gravações antigas, Cerezoli encontrou e conseguiu restaurar completamente essa gravação, que talvez seja a única e ainda inédita do Sr. Zé Bagunça contando um “causo”.

“Fazer o documentário sobre o Arraiá do Zé Bagunça é manter a cultura da cidade viva e pulsante. Sou nascido e criado em Bueno Brandão, então falar de algo da minha terra é também voltar para o meu íntimo e preservar a minha memória e a da minha cidade. José Coutinho dos Santos, o Zé Bagunça, morreu em 2010, e posso dizer, com certeza, que ele foi um gestor cultural sem saber que existia essa profissão e esse termo. Lembrar e eternizar sua história é também mostrar que a cultura é feita por quem tem raízes, sonhos e coragem”, diz Bruno Cerezoli.



• NA TELONA

“O silêncio de Eva”, documentário dirigido por Elza Cataldo, tem lançamento marcado para a próxima quinta-feira (26/3), no UNA Cine Belas Artes. O filme é estrelado por Inês Peixoto e Bárbara Luz e resgata a história de Eva Nil, atriz do cinema silencioso brasileiro que abandonou a carreira no auge e caiu no esquecimento.



• “ÁRATEKOHA”

Paulo Santos, integrante fundador do grupo Uakti, lança o álbum “ÁraTekoha”, com show dia 9 de abril, no Teatro Raul Belém Machado. No mesmo dia, o artista conduz a masterclass “Os sons”, das 16h às 18h, ao lado da musicista e luthier Josefina Cerqueira, em uma imersão prática nas sonoridades e instrumentos criados para o projeto. Na língua Guarani Kaiowá, ÁraTekoha significa “o tempo e o lugar do nosso modo de ser”.



• BATE-PAPO

O diretor Marcio Abreu e o elenco do espetáculo “Sonho elétrico” – Verónica Valenttino, Jessyca Meyreles, Idylla Silmarovi e Cris Meirelles – participam nesta sexta (20/3) de bate- papo com o público.

A atriz Denise Fraga, que retorna neste fim de semana a BH com o solo “Eu de você”, se junta aos artistas da Companhia Brasileira de Teatro no encontro, que ocorrerá após a sessão do espetáculo, em cartaz no Teatro I do CCBB- BH até o próximo dia 30.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Sonho elétrico” é a mais recente montagem da Companhia Brasileira de Teatro. Como parte da programação especial que acompanha a temporada, o CCBB-BH realiza a atividade “Dramaturgia, processos criativos e pensamentos da cena”. Denise Fraga apresenta “Eu de você” no teatro Sesiminas, no sábado (21/3) e domingo.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.