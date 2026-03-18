Arquitetos mineiros selecionados em concurso internacional

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

O escritório Arquitetos Associados, de Belo Horizonte, está selecionado para a segunda etapa do concurso internacional que escolherá o responsável pelo projeto do novo edifício do Museu Nacional do Equador.

Vinte e sete países participam da convocatória promovida pela instituição em parceria com o Colégio de Arquitectos del Ecuador, que tem como objetivo selecionar o anteprojeto arquitetônico que dará origem à nova sede de um dos equipamentos culturais mais importantes daquele país.



• DEMANDAS

Paula Zaznicoff Cardoso, que lidera a equipe do Escritório Arquitetos Associados, não esconde a emoção de participar da disputa. Ela conta que o Museu Nacional é um dos mais visitados do Equador, e a atual sede, em Quito, não contempla adequadamente a demanda.

“A construção do edifício com aproximadamente 25 mil metros quadrados vai potencializar o relevante papel da instituição”, acredita.

“Estou especialmente feliz de ser uma das poucas mulheres diretoras de equipe, ao lado da japonesa Kazuyo Sejima (do escritório SANAA), vencedora do Prêmio Pritzker 2010. Nosso empenho será muito grande”, destaca.

Paula se orgulha da classificação ao lado de escritórios e profissionais que são referências internacionais, como OMA, Aires Mateus, BIG, SANAA e Rafael Moneo. O próximo passo é desenvolver o anteprojeto do novo edifício do museu.



• SABORES DA FÉ

A Semana Santa de São João del-Rei ganha novo evento cultural. De 2 a 5 de abril, a cidade recebe o Festival Sabores da Fé, que reunirá arte e gastronomia no Centro Histórico, encerrando o circuito gastronômico realizado durante a quaresma com participação de 30 bares e restaurantes locais.

Um dos destaques da programação musical será o show da banda 14 Bis, marcado para sábado de aleluia. Haverá cozinhas ao vivo sob comando de chefs convidados da região e de Belo Horizonte.

Fernanda Fonseca, do Restaurante Padre Toledo, de Tiradentes, apresentará o prato Rogai por nós, escondidinho de peixe com ora-pro-nóbis, ingrediente típico da culinária mineira.



• AGENDA

Maurício Tizumba, Maíra Baldaia e Jhessy Vilas marcaram para 27 de abril, na Casa Outono, o show “Negros no topo”. O projeto exalta o processo de consciência racial por meio do repertório que mescla canções autorais e tributos a Milton Nascimento e Elza Soares, entre outros grandes nomes da MPB.



• POSSE NA ASBEA-MG

Os arquitetos e urbanistas Laura Penna e Sergio Myssior assumem nesta quarta-feira (18/3) a diretoria da Asbea-MG, Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura – Regional Minas Gerais, para o mandato 2026-2027.

Laura será a presidente e Sergio, vice. Vão suceder à gestão presidida por Gisele Borges com o objetivo de ampliar a participação de escritórios na entidade, fortalecer a representatividade do setor e ampliar o diálogo da arquitetura com os desafios contemporâneos das cidades, com atenção às agendas de sustentabilidade, inovação e qualificação da prática profissional.

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“A Asbea-MG é um espaço importante de articulação entre os escritórios e de diálogo da arquitetura com a sociedade. Nosso compromisso é fortalecer essa rede e ampliar a participação dos profissionais na entidade”, afirma Laura Penna.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.